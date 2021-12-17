美国新任驻华大使伯恩斯：期待着与使领馆专业人士合作

美国国会参议院两党参议员经妥协后于12月16日以75票赞成、18票反对的结果，通过了拜登总统提名的驻华大使人选尼古拉斯·伯恩斯（Nicholas Burns）的任命。伯恩斯17日通过推特对拜登的提名表示感谢，并称期待着与美国驻华使领馆一流的职业专业人士合作。

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伯恩斯自此成为了过去14个月以来第一位美国驻华大使。自特朗普政府时期任命的前任驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）在2020年10月离任以来，该职位一直空缺。伯恩斯今年8月份得到提名。尽管对他任命的确认听证会在美国国会参议院外交委员会中顺利进行，但参议院全体会议的投票却因两党争执和立法分歧而推迟，其中包括在有关推动《防止强迫维吾尔人劳动法》的立法进程。

最终，经过两党参议员地协商在周四一致投票通过了《防止强迫维吾尔人劳动法》的参议院版本。作为交换，共同提交该法案的共和党籍参议院鲁比奥（Marco Rubio）对包括伯恩斯在内的拜登政府提名的三名大使人选加以放行，使得参议院得以对他们的提名进行全院投票确认。伯恩斯的提名获得了来自两党的共同支持。

美国会参议院外交关系委员会主席、民主党人梅嫩德斯（Bob Menendez）在投票前说，“如果有一个地方我们需要一位大使，那就是中国。”梅嫩德斯说，“我们花了这么多时间，在委员会（和）会场上，听到中国的挑战，但我们没有一个美国大使来帮助我们应对这些挑战。”民主党籍参议员克里斯·墨菲（Chris Murphy）认为，美国需要伯恩斯在其岗位上，以便有效地执行《防止强迫维吾尔人劳动法》。

墨菲说，“我想感谢参议员（鲁比奥）与我合作，确保作为他的一致同意请求的一部分，我们将能够确保我们有适当执行这一政策的人员”。墨菲还呼吁参议院共和党人对数十名经拜登政府提名的美国国务院和国防部的人选停止程序搁置。

今年65岁的伯恩斯曾在美国外交部门服务长达27年，职业生涯横跨从里根到小布什四任政府，一度是国务院三号人物，具有丰富的职业外交经验，在欧洲、俄罗斯、南亚和中东事务上都有丰富的实际工作经验。同时，他在担任国务院政务次卿时也直接参与了对美国国务院东亚局以及其他与中国有关事务的管理。

曾担任哈佛大学肯尼迪学院教授的伯恩斯周五通过推特表示，“我感谢拜登总统给我这个机会在中华人民共和国代表美国。我期待着与我们的大使馆和领事馆的一流职业专业人士合作，他们正在为我们的国家做如此重要的工作。”

伯恩斯曾在他的提名确认听证会上表示，“美国与中国的关系将是21世纪最大地缘政治考验，我们将在需要的时候与之竞争，激烈地竞争”。但他强调，中国“不是全能的”，美国保持着“实质性的优势”--最明显的是美国坚实的盟友阵容和对价值观的追求。

伯恩斯说，如果他正式成为驻中国大使，他的关键任务之一就是确保美国不会成为与中国发生冲突的“梦游者”。“我们希望减低意外冲突的危险，我们希望维护和平，”伯恩斯说。