普京与莫迪通话：有意进一步发展俄印战略伙伴关系

据塔斯社12月20日报导，克里姆林宫新闻办公室周一介绍称，俄罗斯总统普京和印度总理莫迪在通话中表示，他们打算进一步发展两国之间“特殊和特权战略伙伴关系”。

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俄罗斯总统府周一发布的声明称，“普京对纳伦德拉·莫迪在12月6日对新德里进行高级别访问期间对俄罗斯代表团的热情款待表示感谢。双方讨论了执行会谈后达成的协议的实际问题。双方表达了对进一步全面发展俄印特殊和特权战略伙伴关系的意愿。”

俄方的声明称，“双方继续就包括亚太地区局势在内的国际稳定与安全问题交换意见。俄罗斯总统和印度总理对即将到来的新年假期表示祝贺。双方同意在各领域加强双边接触。”

莫迪在推特上表示，“与我的朋友普京总统进行了交谈，以跟进我们在他最近访问印度期间的讨论。我们就加强印度-俄罗斯合作的方式达成一致，包括在肥料供应方面。我们还讨论了最近的国际发展。”

印方随后发表的声明称，“在他们的谈话中，两位领导人对普京总统阁下最近访问印度期间讨论的一些问题进行了跟进。今天的交流有助于确定这些问题的未来行动方向，包括进一步推进国防合作的机会，肥料供应方面的合作，加强印度与俄罗斯远东地区的接触。这次谈话还使双方就国际问题交换了意见。”

印方的声明称，“两位领导人同意就印俄特殊和特权战略伙伴关系所涵盖的所有方面保持定期接触，并继续努力进一步深化双边合作以及在多边论坛上的协商和协调。”

普京6日对印度进行为期一天的访问，俄印当天还举行了两国首次外长和防长“2+2”会谈。俄外长拉夫罗夫在会议开幕式上说，“相信，新机制将成为讨论广泛地区和国际议题的有效对话平台，将有助于加深传统的相互理解，加强我们两国享有特殊和特权战略合作伙伴关系。”