普京與莫迪通話：有意進一步發展俄印戰略夥伴關係

據塔斯社12月20日報導，克里姆林宮新聞辦公室周一介紹稱，俄羅斯總統普京和印度總理莫迪在通話中表示，他們打算進一步發展兩國之間“特殊和特權戰略夥伴關係”。

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俄羅斯總統府周一發布的聲明稱，“普京對納倫德拉·莫迪在12月6日對新德里進行高級別訪問期間對俄羅斯代表團的熱情款待表示感謝。雙方討論了執行會談後達成的協議的實際問題。雙方表達了對進一步全面發展俄印特殊和特權戰略夥伴關係的意願。”

俄方的聲明稱，“雙方繼續就包括亞太地區局勢在內的國際穩定與安全問題交換意見。俄羅斯總統和印度總理對即將到來的新年假期表示祝賀。雙方同意在各領域加強雙邊接觸。”

莫迪在推特上表示，“與我的朋友普京總統進行了交談，以跟進我們在他最近訪問印度期間的討論。我們就加強印度-俄羅斯合作的方式達成一致，包括在肥料供應方面。我們還討論了最近的國際發展。”

印方隨後發表的聲明稱，“在他們的談話中，兩位領導人對普京總統閣下最近訪問印度期間討論的一些問題進行了跟進。今天的交流有助於確定這些問題的未來行動方向，包括進一步推進國防合作的機會，肥料供應方面的合作，加強印度與俄羅斯遠東地區的接觸。這次談話還使雙方就國際問題交換了意見。”

印方的聲明稱，“兩位領導人同意就印俄特殊和特權戰略夥伴關係所涵蓋的所有方面保持定期接觸，並繼續努力進一步深化雙邊合作以及在多邊論壇上的協商和協調。”

普京6日對印度進行為期一天的訪問，俄印當天還舉行了兩國首次外長和防長“2+2”會談。俄外長拉夫羅夫在會議開幕式上說，“相信，新機制將成為討論廣泛地區和國際議題的有效對話平台，將有助於加深傳統的相互理解，加強我們兩國享有特殊和特權戰略合作夥伴關係。”