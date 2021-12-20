特朗普：不支持抵制北京冬奥，还有很多更强力措施

美国前总统特朗普在周日播出的电视采访中对中国处理新冠疫情的方式加以批评，强调新冠病毒给美国和全球带来了灾难。他同时拒绝了美国应该抵制即将在北京举行的冬季奥运会的提议。

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福克斯新闻网周日早间播出了该频道主持人玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo）对特朗普的专访。采访中当谈到国际议题时，特朗普说：“你知道，我与习主席有很好的关系。我真的相信他喜欢我，我也喜欢他。我有一个很好的关系--”。巴蒂罗莫打断他插话说：“他是一个杀手”。特朗普表示承认巴蒂罗莫的说法

特朗普说：“他（习近平）是个杀手。但我曾经与他关系很好。新冠病毒一来，情况就不一样了……不仅仅是我们这个国家，他们破坏了整个世界。”特朗普在采访中继续将新冠病毒称为具有争议的“中国病毒”。

在抵制北京冬奥会问题上，特朗普表示，他不会支持抵制，因为有比抵制奥运会“更强有力”的手段。拜登政府本月宣布，鉴于对中国人权记录的担忧，美国政府对即将在明年2月在中国举行的冬季奥运会采取“外交抵制”，随后得到多个国家的响应。

当巴蒂罗姆问及他是否会像拜登政府那样对北京东奥进行“外交抵制”时，特朗普说，“不会，因为我看到吉米·卡特那样做（抵制奥运会）。很糟糕。很糟糕。它伤害了运动员。”他补充说：“还有很多更强有力的事是我们可以做的。（抵制奥运）不是一件有力的事，这几乎会让我们看上去像……一群输不起的人。”

特朗普说，他反而希望看到美国运动员到时表现出色，“赢得每一块奖牌”。 特朗普在采访中继续批评中国多年来在贸易上的不公平做法，并宣称在他任内，美国向中国收取了“数十亿、数百亿、数千亿美元”的关税。特朗普自捧称：“我把这其中的很多钱给了（美国）农民和制造业者。我们的农民现在很富有，因为我与中国做出的协议。”

美中在2020年1月特朗普行政政府签署的“第一阶段”贸易协议即将在今年年底到期。根据智库彼得森国际经济研究所前公布的统计，中国远远没有达到增加2000亿美元美国商品采购量的承诺——截止今年9月30日，仅达到目标的60%。