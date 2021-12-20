特朗普：不支持抵制北京冬奧，還有很多更強力措施

美國前總統特朗普在周日播出的電視採訪中對中國處理新冠疫情的方式加以批評，強調新冠病毒給美國和全球帶來了災難。他同時拒絕了美國應該抵制即將在北京舉行的冬季奧運會的提議。

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福克斯新聞網周日早間播出了該頻道主持人瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）對特朗普的專訪。採訪中當談到國際議題時，特朗普說：“你知道，我與習主席有很好的關係。我真的相信他喜歡我，我也喜歡他。我有一個很好的關係--”。巴蒂羅莫打斷他插話說：“他是一個殺手”。特朗普表示承認巴蒂羅莫的說法

特朗普說：“他（習近平）是個殺手。但我曾經與他關係很好。新冠病毒一來，情況就不一樣了……不僅僅是我們這個國家，他們破壞了整個世界。”特朗普在採訪中繼續將新冠病毒稱為具有爭議的“中國病毒”。

在抵制北京冬奧會問題上，特朗普表示，他不會支持抵制，因為有比抵制奧運會“更強有力”的手段。拜登政府本月宣布，鑒於對中國人權記錄的擔憂，美國政府對即將在明年2月在中國舉行的冬季奧運會採取“外交抵制”，隨後得到多個國家的響應。

當巴蒂羅姆問及他是否會像拜登政府那樣對北京東奧進行“外交抵制”時，特朗普說，“不會，因為我看到吉米·卡特那樣做（抵制奧運會）。很糟糕。很糟糕。它傷害了運動員。”他補充說：“還有很多更強有力的事是我們可以做的。（抵制奧運）不是一件有力的事，這幾乎會讓我們看上去像……一群輸不起的人。”

特朗普說，他反而希望看到美國運動員到時表現出色，“贏得每一塊獎牌”。 特朗普在採訪中繼續批評中國多年來在貿易上的不公平做法，並宣稱在他任內，美國向中國收取了“數十億、數百億、數千億美元”的關稅。特朗普自捧稱：“我把這其中的很多錢給了（美國）農民和製造業者。我們的農民現在很富有，因為我與中國做出的協議。”

美中在2020年1月特朗普行政政府簽署的“第一階段”貿易協議即將在今年年底到期。根據智庫彼得森國際經濟研究所前公布的統計，中國遠遠沒有達到增加2000億美元美國商品採購量的承諾——截止今年9月30日，僅達到目標的60%。