特魯多：國際社會團結起來是應對中國的關鍵

加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）12月21日接受了CTV電視網的年終專訪，期間就對華關係的提問作出了系列答覆。特魯多表示，加拿大不欠包括美國在內的任何盟友的債，他們面對中國聲援和支持加拿大，並使孟晚舟和在華被押的“兩名邁克爾”事件得以解決。他強調，國際社會團結起來是應對中國的關鍵。

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特魯多在年底接受的此次專訪中說，加拿大和美國通過堅守對基於規則 的國際秩序的共同信念，解決了在孟晚舟和“兩名邁克爾”事件上與中國近三年的對峙。他認為，這種志同道合的國家之間團結一致的做法將是未來應對中國帶來的挑戰的關鍵。

由拜登政府任命的美國新任駐加拿大大使大衛·科恩（David Cohen）上個月在美國會參議院外交關係委員會作證時表示，拜登政府期望看到渥太華採取與華盛頓一致的中國政策。特魯多駁斥了關於加拿大在其新的對華政策上在某種程度上受制於美方的說法。

特魯多在採訪中說，“為自己的價值觀站出來，捍衛法治，不做幕後交易，不向壓力低頭，這樣做的好處之一是，當你為自己的價值觀和本應工作的方式站出來時，你最終不會欠任何東西。”

特魯多說，“當然，你繼續與你的夥伴合作，並感謝有這樣的支持和配合。但是，我們能夠通過履行加拿大人所珍視的原則和價值觀來做到這一點，在這個問題上是極其重要的。”

在11月的美國會參議院的提名確認聽證會中，科恩稱中國是對美國的 “生存威脅”，並表示他將參與討論，“確保加拿大在對待中國方面的政策反映其所發表的言論”。

特魯多在接受採訪時似乎並沒有與這種想法脫節，但他也明確表示，加拿大的政策將由他自己來決定。

特魯多沒有表明他的政府拖延已久的關於是否在加拿大禁止華為5G的決定。加拿大目前是“五眼聯盟”中最後一個作出相關決定的成員國。兩個月前，特魯多說關於華為5G的決定還需要幾個星期的時間。

特魯多解釋說，“從根本上說，這是一個關於競爭力的決定，這是一個關於安全的決定，這是一個關於我們電信網絡的未來的決定，它是如此令人難以置信的重要。”他補充說，“多年來，我們圍繞我們的電信網絡的安全進行了許多談話，電信公司正在關注世界的發展方向，”

特魯多說，“坦率地說，中國在世界舞台上的行為方式，其中最重要的是任意拘留兩名邁克爾。”在採訪前幾個小時，特魯多公布了他的新內閣部長的任務授權補充書。特魯多指示加拿大新任外長梅蘭妮·喬利（Melanie Joly）“制定並啟動一項全面的印太戰略，以深化該地區的外交、經濟和國防夥伴關係以及國際援助。”

在給喬利的任務書說，“你將努力促進和平與安全，與威權主義作鬥爭，並通過國際集體應對措施對抗外國干涉，包括擴大我們與志同道合的夥伴和加拿大、國際和多邊組織的合作。”

在採訪中，特魯多表示，加拿大仍然致力於與盟國協同工作，直面中國。他說，“我們在任意拘留兩名邁克爾的經歷非常生動地說明了中國對全球外交的現代做法。我認為我們非常清楚這一挑戰，但也知道什麼能應對這一挑戰，這首先是忠於我們的價值觀和法治。”

特魯多指出，世界各國經常提出“兩名在中國被任意拘留的加拿大人的困境，這使他們的中國對話者在各種雙邊會議上感到非常不高興”。

特魯多說，“志同道合的國家之間的這種協調一致，以及圍繞基於規則的秩序和法治的堅定性，是我們必須繼續將其置於我們如何對待中國，以及各種國際挑戰的中心。”