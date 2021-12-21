特鲁多：国际社会团结起来是应对中国的关键

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）12月21日接受了CTV电视网的年终专访，期间就对华关系的提问作出了系列答复。特鲁多表示，加拿大不欠包括美国在内的任何盟友的债，他们面对中国声援和支持加拿大，并使孟晚舟和在华被押的“两名迈克尔”事件得以解决。他强调，国际社会团结起来是应对中国的关键。

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特鲁多在年底接受的此次专访中说，加拿大和美国通过坚守对基于规则 的国际秩序的共同信念，解决了在孟晚舟和“两名迈克尔”事件上与中国近三年的对峙。他认为，这种志同道合的国家之间团结一致的做法将是未来应对中国带来的挑战的关键。

由拜登政府任命的美国新任驻加拿大大使大卫·科恩（David Cohen）上个月在美国会参议院外交关系委员会作证时表示，拜登政府期望看到渥太华采取与华盛顿一致的中国政策。特鲁多驳斥了关于加拿大在其新的对华政策上在某种程度上受制于美方的说法。

特鲁多在采访中说，“为自己的价值观站出来，捍卫法治，不做幕后交易，不向压力低头，这样做的好处之一是，当你为自己的价值观和本应工作的方式站出来时，你最终不会欠任何东西。”

特鲁多说，“当然，你继续与你的伙伴合作，并感谢有这样的支持和配合。但是，我们能够通过履行加拿大人所珍视的原则和价值观来做到这一点，在这个问题上是极其重要的。”

在11月的美国会参议院的提名确认听证会中，科恩称中国是对美国的 “生存威胁”，并表示他将参与讨论，“确保加拿大在对待中国方面的政策反映其所发表的言论”。

特鲁多在接受采访时似乎并没有与这种想法脱节，但他也明确表示，加拿大的政策将由他自己来决定。

特鲁多没有表明他的政府拖延已久的关于是否在加拿大禁止华为5G的决定。加拿大目前是“五眼联盟”中最后一个作出相关决定的成员国。两个月前，特鲁多说关于华为5G的决定还需要几个星期的时间。

特鲁多解释说，“从根本上说，这是一个关于竞争力的决定，这是一个关于安全的决定，这是一个关于我们电信网络的未来的决定，它是如此令人难以置信的重要。”他补充说，“多年来，我们围绕我们的电信网络的安全进行了许多谈话，电信公司正在关注世界的发展方向，”

特鲁多说，“坦率地说，中国在世界舞台上的行为方式，其中最重要的是任意拘留两名迈克尔。”在采访前几个小时，特鲁多公布了他的新内阁部长的任务授权补充书。特鲁多指示加拿大新任外长梅兰妮·乔利（Melanie Joly）“制定并启动一项全面的印太战略，以深化该地区的外交、经济和国防伙伴关系以及国际援助。”

在给乔利的任务书说，“你将努力促进和平与安全，与威权主义作斗争，并通过国际集体应对措施对抗外国干涉，包括扩大我们与志同道合的伙伴和加拿大、国际和多边组织的合作。”

在采访中，特鲁多表示，加拿大仍然致力于与盟国协同工作，直面中国。他说，“我们在任意拘留两名迈克尔的经历非常生动地说明了中国对全球外交的现代做法。我认为我们非常清楚这一挑战，但也知道什么能应对这一挑战，这首先是忠于我们的价值观和法治。”

特鲁多指出，世界各国经常提出“两名在中国被任意拘留的加拿大人的困境，这使他们的中国对话者在各种双边会议上感到非常不高兴”。

特鲁多说，“志同道合的国家之间的这种协调一致，以及围绕基于规则的秩序和法治的坚定性，是我们必须继续将其置于我们如何对待中国，以及各种国际挑战的中心。”