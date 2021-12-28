奥蒂嘉宣布没收台湾大使馆转赠中国 台批非法侵占

尼加拉瓜政府宣布，由于尼加拉瓜已经和台湾断交，基于「一中原则」，决定把之前台湾在尼加拉瓜的大使馆建筑，移交给中华人民共和国。台湾外交部27日晚间严厉批判尼加拉瓜政府的做法属于「非法侵占、不法移转」，台湾无法接受，且强烈抗议，打算透过国际诉讼，展开救济。

广告 继续浏览后续

尼加拉瓜媒体27日报导，尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）下令没收台湾政府捐赠给当地社团的资产，转移给中华人民共和国。

台湾外交部表示，台尼10日终止外交关系后，尼加拉瓜违反国际惯例，要求台湾驻尼国人员在两个星期内全部撤离；在情况紧急，时间有限的情形下，台湾驻尼加拉瓜大使馆依早年美国「双橡园」处理模式，以象征性一美元的金额，把台湾驻尼加拉瓜大使馆馆舍卖给尼加拉瓜首都马那瓜天主教教会作为公益用途。

台湾外交部表示，台湾已经和马那瓜天主教教会签订转让契约，并且经过公证，程序合法，产权已经属于马那瓜总教区教会；另外，台湾在尼加拉瓜的其他国有财产，也都依规定及程序，在大使馆23日撤馆前，全部公开出售完成。

台湾外交部说，尼加拉瓜政府下令没收台湾的大使馆，准备转让给中华人民共和国的作法是非法侵占、不法移转，严重违反国际法；台湾将尽力协助尼加拉瓜天主教教会，诉诸国际社会，共同向尼国政府争取天主教会的应有权利。

1978年底，美国前总统卡特宣布79年1月1日起跟台湾断交并与中国大陆建交，台湾也只有十五天时间处理所有事宜。当时台湾驻美大使馆和官邸「双橡园」，就是以象征性20美元的价格卖给「自由中国之友协会」，避免落入中国手中。

1979年美国通过「台湾关系法」，使台湾对「双橡园」的原有产权获得保护，台湾于是在1982年以200万美元代价，买回双橡园。

1992年南韩跟台湾断交时，甚至要求台湾驻韩大使馆人员24小时内离境，属于中华民国的大使馆等资产和土地，都被南韩政府接收，并移转给中国大陆。