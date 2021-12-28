奧蒂嘉宣布沒收台灣大使館轉贈中國 台批非法侵佔

尼加拉瓜政府宣布，由於尼加拉瓜已經和台灣斷交，基於「一中原則」，決定把之前台灣在尼加拉瓜的大使館建築，移交給中華人民共和國。台灣外交部27日晚間嚴厲批判尼加拉瓜政府的做法屬於「非法侵佔、不法移轉」，台灣無法接受，且強烈抗議，打算透過國際訴訟，展開救濟。

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尼加拉瓜媒體27日報導，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈給當地社團的資產，轉移給中華人民共和國。

台灣外交部表示，台尼10日終止外交關係後，尼加拉瓜違反國際慣例，要求台灣駐尼國人員在兩個星期內全部撤離；在情況緊急，時間有限的情形下，台灣駐尼加拉瓜大使館依早年美國「雙橡園」處理模式，以象徵性一美元的金額，把台灣駐尼加拉瓜大使館館舍賣給尼加拉瓜首都馬那瓜天主教教會作為公益用途。

台灣外交部表示，台灣已經和馬那瓜天主教教會簽訂轉讓契約，並且經過公證，程序合法，產權已經屬於馬那瓜總教區教會；另外，台灣在尼加拉瓜的其他國有財產，也都依規定及程序，在大使館23日撤館前，全部公開出售完成。

台灣外交部說，尼加拉瓜政府下令沒收台灣的大使館，準備轉讓給中華人民共和國的作法是非法侵佔、不法移轉，嚴重違反國際法；台灣將儘力協助尼加拉瓜天主教教會，訴諸國際社會，共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利。

1978年底，美國前總統卡特宣布79年1月1日起跟台灣斷交並與中國大陸建交，台灣也只有十五天時間處理所有事宜。當時台灣駐美大使館和官邸「雙橡園」，就是以象徵性20美元的價格賣給「自由中國之友協會」，避免落入中國手中。

1979年美國通過「台灣關係法」，使台灣對「雙橡園」的原有產權獲得保護，台灣於是在1982年以200萬美元代價，買回雙橡園。

1992年南韓跟台灣斷交時，甚至要求台灣駐韓大使館人員24小時內離境，屬於中華民國的大使館等資產和土地，都被南韓政府接收，並移轉給中國大陸。