拜登签署2022财年国防授权法案 军费开支较上财年增加约5%

美国总统拜登12月27日签署了2022财年国防授权法案（FY 2022 NDAA）。这项价值7682亿美元的国防支出法案比上一财年增加约5%，是美国国会参众两院民主党人和共和党人经过激烈谈判达成的妥协。拜登通过声明表示，“该法案为军事人员及其家属提供了重要的福利，加强了诉诸司法的机会，并包括支持我们国家国防的关键权力。”

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美国2022财年国防授权法案7682亿美元的价格标签比拜登政府最初向国会提出的要求多出250亿美元，之前的提案遭到两党成员拒绝，因为他们担心这将破坏美国在军事上与中国和俄罗斯保持同步发展的努力。拜登星期一对经美国会参众两院以压倒性多数通过的该法案的签署，标志着这项给予美国国防部开支的立法连续第61年成为法律。

新法案本月早些时候在两党的支持下获得通过，美国民主党和共和党都对最终法案版本中的胜利表示赞赏。民主党人对该法案中彻底改革军事司法系统如何处理性侵犯和其他相关罪行的条款表示赞赏，该法案有效地将此类罪行的起诉管辖权从军事指挥官手中夺去。法案决定在各军种分别设立“特别审案律师办公室”处理相关案件。

与此同时，共和党人成功地阻止了将妇女纳入征兵范围的努力，并纳入了一项条款，禁止迫使拒绝接种新冠疫苗的军人被因此而“不光荣除名”。白宫还发表了一份冗长的签署通告，阐述了拜登在该法案颁布后反对执行某些条款的立场。拜登反对的主要内容是，禁止政府将关押在古巴关塔那摩湾拘留中心的囚犯转移到美国本土和其他四个国家--叙利亚、索马里、利比亚和也门。

在涉及中国方面，该法案包含了为“太平洋威慑计划”（PDI）提供71亿美元资金，以及美国国会“关于台湾政策”的声明。这项法案的第1241条至1252条还包含大量涉及印太地区和台海两岸的内容。

法案建议美方与台湾进行实地训练与军事演习，包括酌情邀请台湾参加与“2022年环太平洋军演”（RIMPAC），确保台湾具足够的自我防卫能力，并促进国防官员在内的美台官员在战略、政策与职能层级的交流，特别是强化防务规划合作、提高美台军事力量的互可操作性与加强台湾后备力量等。

据中央社报导，台湾总统府发言人张惇涵28日表示，“对于美国政府履行对《台湾关系法》及‘六项保证’的安全承诺，总统府表示诚挚感谢；也由衷感谢拜登再次以实际行动，展现对台湾支持的坚若磐石。”