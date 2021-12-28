拜登簽署2022財年國防授權法案 軍費開支較上財年增加約5%

美國總統拜登12月27日簽署了2022財年國防授權法案（FY 2022 NDAA）。這項價值7682億美元的國防支出法案比上一財年增加約5%，是美國國會參眾兩院民主黨人和共和黨人經過激烈談判達成的妥協。拜登通過聲明表示，“該法案為軍事人員及其家屬提供了重要的福利，加強了訴諸司法的機會，並包括支持我們國家國防的關鍵權力。”

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美國2022財年國防授權法案7682億美元的價格標籤比拜登政府最初向國會提出的要求多出250億美元，之前的提案遭到兩黨成員拒絕，因為他們擔心這將破壞美國在軍事上與中國和俄羅斯保持同步發展的努力。拜登星期一對經美國會參眾兩院以壓倒性多數通過的該法案的簽署，標誌着這項給予美國國防部開支的立法連續第61年成為法律。

新法案本月早些時候在兩黨的支持下獲得通過，美國民主黨和共和黨都對最終法案版本中的勝利表示讚賞。民主黨人對該法案中徹底改革軍事司法系統如何處理性侵犯和其他相關罪行的條款表示讚賞，該法案有效地將此類罪行的起訴管轄權從軍事指揮官手中奪去。法案決定在各軍種分別設立“特別審案律師辦公室”處理相關案件。

與此同時，共和黨人成功地阻止了將婦女納入徵兵範圍的努力，並納入了一項條款，禁止迫使拒絕接種新冠疫苗的軍人被因此而“不光榮除名”。白宮還發表了一份冗長的簽署通告，闡述了拜登在該法案頒布後反對執行某些條款的立場。拜登反對的主要內容是，禁止政府將關押在古巴關塔那摩灣拘留中心的囚犯轉移到美國本土和其他四個國家--敘利亞、索馬里、利比亞和也門。

在涉及中國方面，該法案包含了為“太平洋威懾計畫”（PDI）提供71億美元資金，以及美國國會“關於台灣政策”的聲明。這項法案的第1241條至1252條還包含大量涉及印太地區和台海兩岸的內容。

法案建議美方與台灣進行實地訓練與軍事演習，包括酌情邀請台灣參加與“2022年環太平洋軍演”（RIMPAC），確保台灣具足夠的自我防衛能力，並促進國防官員在內的美台官員在戰略、政策與職能層級的交流，特別是強化防務規畫合作、提高美台軍事力量的互可操作性與加強台灣後備力量等。

據中央社報導，台灣總統府發言人張惇涵28日表示，“對於美國政府履行對《台灣關係法》及‘六項保證’的安全承諾，總統府表示誠摯感謝；也由衷感謝拜登再次以實際行動，展現對台灣支持的堅若磐石。”