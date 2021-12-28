香港将迎第五波疫情 港府仍死守 专家建议改行「与病毒共存」

严防输入疫情的香港，近日确诊个案有上升趋势，且有八成涉及Omicron变异病毒株，港府官员未有改变死守政策，并谓新年个案可能上升，面对第五波疫情风险非常高的判断，当局制订应变机制严阵以待，包括有需要时重启亚洲博览馆社区治疗设施。不过，包括港府防疫专家孔繁毅在内的三名香港大学学者建议港府改行「疫苗护照」，在九成九港人接种疫苗后，向低风险国家开放，俨如建议香港由「清零」严防检疫改行「与病毒共存」政策。

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防疫成功的澳门，昨(27日)确认首宗Omicron变种病毒个案，患者是一名23岁留学生，已接种两剂疫苗，上周六（25日）由美国经新加坡抵达澳门，入境检测呈阳性，昨天出现咳嗽和咳痰确诊。

香港方面，昨、前两天各新增9宗武汉肺炎病毒输入个案，令累积个案增至12598宗；而昨日新增的9宗个案，全部带有N501Y和T478K，即属Omicron怀疑个案；另当局确认早前14宗确诊个案感染的是Omicron变种病毒，创单日Omicron个案新高，累计58宗。医院管理局行政总裁高拔升估计，Omicron很大机会变成主流病毒株，香港虽然已将外防输入风险减至最低，但出现 Omicron社区个案的风险仍然存在，故此，香港出现第五波疫情风险非常高，各界均须严阵以待。

昨与高拔升一同会见传媒的食物及卫生局局长陈肇始亦表示，圣诞新年期间来港旅客数目有上升趋势，确诊数目亦随之上升，差不多有八成涉及Omicron，但回港人数可能未到高峰，稍后的新年假期会有更多人回港，确诊可能增加，对香港而言风险较高。港府为此已就香港出现第五波疫情制订应变计划，包括实时封区、强制检测及隔离工作，需要时会相应调整社交距离措施，并呼吁高暴露风险群组应及早接种第三针疫苗。

不过，香港大学微生物学系名誉助理教授龙振邦、港大内科学系临床教授孔繁毅及港大微生物学系讲座教授袁国勇今(28日)在《明报》撰文，指香港措施全属防守，但市民抗疫近两年已疲态渐露，久守必失，建议反客为主，以疫苗护照等措施推高接种率，分接种率达九成和九成九两个阶段对外开放，若能在明年7月前达到99%免疫及完成三针接种、建立抗疫韧性后，便可向全球开放。

团队补充，根据外地经验，届时必然会有社区传播，推算届时香港有最少两个月的「后疫苗浪」过渡期，按新加坡数据，料香港实际死亡数字应在1000人或以上，死者以未接种疫苗长者为主。医管局届时须视之为一次更严重的冬季流感应对，同时港府需弹性收紧社交距离措施，但可停止隔离、检疫及追踪等措施。团队认为香港若顺利度过此波疫情，往后可将新型冠状病毒(即武汉肺炎)视作流感，但预料日后很大机会需要每年接种疫苗。

袁国勇今早又在电台节目强调，推行疫苗护照是唯一令香港向外国重开边境的方法，若未打针不能上班上学，必定可推高接种率，待社会上有九成人已完成接种，就可以准备与低风险地区通关。他认为，港府需要尽快推出措施，要求市民在3月前完成接种两剂疫苗，届时外国因Omicron病毒传播已经形成群体免疫，加上夏天病毒生存时间较短，就算有Omicron病毒流入社区，医管局亦能应付。

他又说，不要因为出现治疗武肺口服药而认为不用打针，因为新药理论上可以改变基因，影响胎儿和增加患癌风险，价钱亦较疫苗贵。他强调，现时每款疫苗出现的问题都是轻微和罕见的，呼吁市民接种。