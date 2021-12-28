香港將迎第五波疫情 港府仍死守 專家建議改行「與病毒共存」

嚴防輸入疫情的香港，近日確診個案有上升趨勢，且有八成涉及Omicron變異病毒株，港府官員未有改變死守政策，並謂新年個案可能上升，面對第五波疫情風險非常高的判斷，當局制訂應變機制嚴陣以待，包括有需要時重啟亞洲博覽館社區治療設施。不過，包括港府防疫專家孔繁毅在內的三名香港大學學者建議港府改行「疫苗護照」，在九成九港人接種疫苗後，向低風險國家開放，儼如建議香港由「清零」嚴防檢疫改行「與病毒共存」政策。

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防疫成功的澳門，昨(27日)確認首宗Omicron變種病毒個案，患者是一名23歲留學生，已接種兩劑疫苗，上周六（25日）由美國經新加坡抵達澳門，入境檢測呈陽性，昨天出現咳嗽和咳痰確診。

香港方面，昨、前兩天各新增9宗武漢肺炎病毒輸入個案，令累積個案增至12598宗；而昨日新增的9宗個案，全部帶有N501Y和T478K，即屬Omicron懷疑個案；另當局確認早前14宗確診個案感染的是Omicron變種病毒，創單日Omicron個案新高，累計58宗。醫院管理局行政總裁高拔升估計，Omicron很大機會變成主流病毒株，香港雖然已將外防輸入風險減至最低，但出現 Omicron社區個案的風險仍然存在，故此，香港出現第五波疫情風險非常高，各界均須嚴陣以待。

昨與高拔升一同會見傳媒的食物及衛生局局長陳肇始亦表示，聖誕新年期間來港旅客數目有上升趨勢，確診數目亦隨之上升，差不多有八成涉及Omicron，但回港人數可能未到高峰，稍後的新年假期會有更多人回港，確診可能增加，對香港而言風險較高。港府為此已就香港出現第五波疫情制訂應變計畫，包括實時封區、強制檢測及隔離工作，需要時會相應調整社交距離措施，並呼籲高暴露風險群組應及早接種第三針疫苗。

不過，香港大學微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大內科學系臨床教授孔繁毅及港大微生物學系講座教授袁國勇今(28日)在《明報》撰文，指香港措施全屬防守，但市民抗疫近兩年已疲態漸露，久守必失，建議反客為主，以疫苗護照等措施推高接種率，分接種率達九成和九成九兩個階段對外開放，若能在明年7月前達到99%免疫及完成三針接種、建立抗疫韌性後，便可向全球開放。

團隊補充，根據外地經驗，屆時必然會有社區傳播，推算屆時香港有最少兩個月的「後疫苗浪」過渡期，按新加坡數據，料香港實際死亡數字應在1000人或以上，死者以未接種疫苗長者為主。醫管局屆時須視之為一次更嚴重的冬季流感應對，同時港府需彈性收緊社交距離措施，但可停止隔離、檢疫及追蹤等措施。團隊認為香港若順利度過此波疫情，往後可將新型冠狀病毒(即武漢肺炎)視作流感，但預料日後很大機會需要每年接種疫苗。

袁國勇今早又在電台節目強調，推行疫苗護照是唯一令香港向外國重開邊境的方法，若未打針不能上班上學，必定可推高接種率，待社會上有九成人已完成接種，就可以準備與低風險地區通關。他認為，港府需要儘快推出措施，要求市民在3月前完成接種兩劑疫苗，屆時外國因Omicron病毒傳播已經形成群體免疫，加上夏天病毒生存時間較短，就算有Omicron病毒流入社區，醫管局亦能應付。

他又說，不要因為出現治療武肺口服藥而認為不用打針，因為新藥理論上可以改變基因，影響胎兒和增加患癌風險，價錢亦較疫苗貴。他強調，現時每款疫苗出現的問題都是輕微和罕見的，呼籲市民接種。