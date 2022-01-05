哈萨克斯坦全国宣布进入紧急状态

中亚国家哈萨克斯坦2022年刚开年就发生燃料费用大涨，引发罕见的抗议与骚乱。最大城市阿拉木图（Almaty）4日晚间更出现警民冲突，已导致8名安全人员死亡、317人受伤，托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）总统宣布部分地区进入紧急状态，5日凌晨接受政府总辞下台。白宫及联合国（UN）5日呼吁，哈萨克当局在处理暴力公民动乱时应展现“克制”。

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CNN与卫报报导，许多哈萨克斯坦人已把汽车转换成使用液化石油气（LPG）为燃料。因为官方设定价格上限，作为车辆燃料的LPG在当地要比汽油便宜得多，但政府主张低价政策无法持续下去了，于元旦取消上限，LPG价格旋即窜升到翻倍，西部曼吉斯托（Mangystau）省的石油枢纽扎瑙津（Zhanaozen）2日即爆发数千人聚众抗议，示威活动随后向外扩散到周边其他区域。

阿拉木图4日晚间影像显示，镇暴警察队伍及众多镇暴车聚集在市中心。路透跟法新社记者指出，在场民众人数则估计超过5千人。随着群众拒绝散去，警方动用震撼弹（Stun grenades）与催泪瓦斯以阻止数百名抗议者攻进市长办公室，另有未经证实报导指向阿拉木图有警车着火。

据报导，部分其他城市的影像似乎显示抗议者不顾严寒气温上街，另有大量维安部队在场。全哈萨克斯坦的大部分地区行动网络中断，实时通App则被封锁。

托卡叶夫4日透过视讯讲话表示，”所有冲进或攻击政府建筑的呼声绝对违法”，随后上推特发文，将抗议归咎于”想破坏我们社会稳定与团结的破坏性人士”，但他为试图平息动乱，一方面在示威转趋暴力的阿拉木图与曼格斯陶省颁布为期两周的紧急状态，一方面表明政府5日将会面讨论抗议者的”社经要求”。

据报托卡叶夫现指派第一副总理史迈伊洛夫（Alihan Smaiylov）为临时总理，并宣布曼格斯陶省将恢复LPG定价上限，据悉约为当前市价一半的1公升50坚戈（约人民币0.73元）