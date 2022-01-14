若外交手段失败 美忧俄罗斯准备入侵乌克兰

美国官员14日指出，若外交手段未能达到目标，美国忧心俄罗斯近期准备入侵乌克兰，恐导致“普遍侵犯人权和战争罪”发生。路透社报导，美国和欧洲盟邦以及俄罗斯间的谈判本周陷僵，目前也没有就俄罗斯在乌克兰边界陈兵数万持续会面商量的计划。

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乌克兰发动网路攻击进一步引发紧张局面。美国白宫最高国防机构－国家安全会议（National Security Council）发言人表示，目前还不清楚是谁发动网攻，总统拜登已获简报。

拜登对俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）已提出警告，若侵略乌克兰将承担严重经济后果。俄罗斯则否认计划攻击乌克兰。

这名要求匿名的美国官员说，美国担心俄罗斯政府“准备入侵乌克兰，恐导致普遍侵犯人权和战争罪，万一外交手段无法达其目标”。

这名官员指出：“在其策划下，俄罗斯正为假造入侵借口的选择奠下基础，包括藉由破坏活动和资讯操作，指控乌克兰准备在乌东对俄军发动攻击。”

他说，俄军“计划在军事入侵数週前展开这些活动，俄军入侵乌克兰可能在1月中旬至2月中旬期间。”

这名官员表示，美国获得情资指俄罗斯已安排一组特务在乌东执行“假旗行动”（false-flag operation）。

这名官员说：“这群特务受过城市战训练，使用炸药对俄罗斯部队进行破坏行动。”

他还表示，这些迹象是“俄罗斯人员已开始在国家及社群媒体上假造乌克兰的挑衅行为，以合理化俄罗斯入侵和分裂乌克兰”。