美忧俄准备入侵乌克兰

若外交手段失败 美忧俄罗斯准备入侵乌克兰

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Un soldat ukrainien dans une tranchée, sur la ligne de front, face aux séparatistes prorusses, le 10 janvier 2022.
Un soldat ukrainien dans une tranchée, sur la ligne de front, face aux séparatistes prorusses, le 10 janvier 2022. © ANDRIY DUBCHAK / AP
作者： 法广
4 分钟

美国官员14日指出，若外交手段未能达到目标，美国忧心俄罗斯近期准备入侵乌克兰，恐导致“普遍侵犯人权和战争罪”发生。路透社报导，美国和欧洲盟邦以及俄罗斯间的谈判本周陷僵，目前也没有就俄罗斯在乌克兰边界陈兵数万持续会面商量的计划。

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乌克兰发动网路攻击进一步引发紧张局面。美国白宫最高国防机构－国家安全会议（National Security Council）发言人表示，目前还不清楚是谁发动网攻，总统拜登已获简报。

 

拜登对俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）已提出警告，若侵略乌克兰将承担严重经济后果。俄罗斯则否认计划攻击乌克兰。

这名要求匿名的美国官员说，美国担心俄罗斯政府“准备入侵乌克兰，恐导致普遍侵犯人权和战争罪，万一外交手段无法达其目标”。

这名官员指出：“在其策划下，俄罗斯正为假造入侵借口的选择奠下基础，包括藉由破坏活动和资讯操作，指控乌克兰准备在乌东对俄军发动攻击。”

他说，俄军“计划在军事入侵数週前展开这些活动，俄军入侵乌克兰可能在1月中旬至2月中旬期间。”

这名官员表示，美国获得情资指俄罗斯已安排一组特务在乌东执行“假旗行动”（false-flag operation）。

这名官员说：“这群特务受过城市战训练，使用炸药对俄罗斯部队进行破坏行动。”

他还表示，这些迹象是“俄罗斯人员已开始在国家及社群媒体上假造乌克兰的挑衅行为，以合理化俄罗斯入侵和分裂乌克兰”。

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