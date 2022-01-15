加拿大外长将访乌克兰 重申抗俄立场

加拿大政府1月15日表示，加国外交部长梅拉妮·乔利（Melanie Joly）下周将访问乌克兰首都基辅，重申对乌克兰主权的支持，并强化对抗俄罗斯“侵略行径”的努力。

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加拿大政府1月15日表示，加国外交部长梅拉妮·乔利（Melanie Joly）下周将访问乌克兰首都基辅，重申对乌克兰主权的支持，并强化对抗俄罗斯“侵略行径”的努力。

路透社报导，莫斯科在俄乌边境集结超过10万大军。美国14日表示，如果俄国无法透过外交手段达成目的，恐会找借口发动攻击。

加拿大境内的乌克兰后裔人数可观，因而具有政治影响力。自从俄罗斯2014年兼併克里米亚半岛以来，加拿大一直对俄国採取强硬态度。

乔利发表声明说：“俄罗斯在乌克兰边界与境内集结部队和装备，危害了整个区域的安全，我们必须吓阻这种侵略行为。”

她表示：“加拿大将与国际伙伴合作，共同维护建构在规则上的国际秩序。”

乔利将与乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）会面，然后前往乌克兰西部，与2015年起派驻当地执行训练任务的200多名加拿大部队谈话。

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）办公室表示，特鲁多11日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）通话，“强调对乌克兰发起任何军事入侵行动都将面临严重后果，包括遭到各国协同制裁”。

乔利16日将展开为期一周的访欧行程，将在布鲁塞尔与北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）及欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）会面。她也将走访巴黎，和法国外长勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）会谈。