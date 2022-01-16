日经亚洲：日美讨论共同使用军事设施并合作研究新武器

日本媒体“日经亚洲”（Nikkei Asia）1月16日报导，在美日2加2会谈后，两国正讨论在日本各地的防御设施储备军火，包括邻近台湾的岛屿，以应对可能的突发事件。本次会谈是美日继2021年3月以来再度举办2加2会谈，也是岸田文雄接任首相后的第一次。

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“日经亚洲”（Nikkei Asia）报导说，在本月7日举行的外交部长和国防部长2加2会谈中，美日双方讨论了共用设施的问题。双方会后发布声明称，与会部长“承诺增加美国和日本设施的联合/共同使用，并将致力加强日本自卫队在包括其西南诸岛在内地区的态势”。

熟悉会谈内情的消息人士透露，所谓的“共同使用设施”包括储备军火和共用跑道，美日双方“在这个问题上已取得进展，并将之纳入联合声明”。

声明中提到的西南诸岛（日本称南西诸岛，Nansei Islands）是从九州最南端一直延伸到台湾北方的一条岛链，其中最西端的与那国岛（Yonaguni）距离台湾东岸仅有108公里。一旦美日完成相关工作，即可在台湾附近迅速部署和补充军火。

中央社报导指出，精确制导弹药也料将在台海潜在衝突中发挥关键作用。精确制导弹药的误差不到3公尺，被认为对打破中国的反介入/区域拒止（A2/AD）战略至关重要。

美国智库兰德公司（Rand Corporation）日本安全政策专家霍农（Jeffrey Hornung）表示：“（美国）是否有足够的精确制导弹药储备？最关键的问题是，精确制导弹药储备是否位于盟友所需的地方？”

霍农说，针对台湾相关行动，“必须建立足够储备，不仅要支持初期的作战行动，还要支援稍后从美国本土和夏威夷进入日本的部队”。

美国军方担心，在潜在衝突中，美军可能缺乏联合空对地距外飞弹（JASSM，可由B-1和B-52轰炸机携带的4.3公尺长飞弹）、远程反舰飞弹（LRASM，F/A-18E/F超级大黄蜂战机携带的飞弹），以及旨在瞄准敌方防空系统的先进反辐射导引飞弹（AARGM）。

日本方面也一直在强化火力。举例来说，自卫队将其12型反舰巡弋飞弹的射程从200公里增加到900公里，至于数量问题则已退居次要。

美日双方也同意在研究方面开展合作，以对抗改变游戏规则的新战力，比如传统飞弹防御系统难以拦截的极音速飞弹。

此外，纳入本届2加2会谈的一个新的共同研究领域为“定向导能武器”（DEW），这类武器使用高度集中的能量来破坏目标，如雷射武器。DEW被视为击落无人机和来袭飞弹的关键技术，“也可用以替代弹药并解决短缺问题”。