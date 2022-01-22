德海军总监就发表涉俄中乌等国争议性言论道歉

德国海军总监舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）1月21日在访问印度期间，出席了由新德里智库马诺哈尔•帕里卡尔国防研究与分析研究所（Manohar Parrikar IDSA）就“德国的印太战略”举行的研讨会活动。舍恩巴赫在发表主旨演讲后的提问环节中，就印太和欧洲局势及俄中议题发表了一些争议性言论。尽管他在当时强调这些是个人看法，不应被引述；但相关吸引眼球的讲话随后在德国国内引发争议。舍恩巴赫22日通过推特表示，其发言纯属个人观点，不代表德国官方立场，并称“这是一个明显的错误”。

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在演讲后的问答环节中，就中国议题，舍恩巴赫说：“我并不害怕说，中国对许多国家来说以一个敌人的方式行事，但对我们来说不是。接受的第一步是中国正在做的事情，即使在非洲或其他地方。中国不是我们想象中的友好的国家”。他同时强调：“中国不仅仅是一个对手”。在回答有关德国新一届三党联合政府对中国的看法的问题时，舍恩巴赫称：“默克尔一直赞成中国，但后来意识到他有一个隐藏的议程。”

舍恩巴赫续称，“默克尔说，我们将采用华为的5G技术，如果中国在德国建设新的基础设施，我们没有问题，我们对中国购买机器人或其他东西没有问题--没有意识到这对其他国家意味着什么。”在解释中方此前如何收购了德国机器人制造商库卡（KUKA）时，舍恩巴赫说：“库卡机器人公司是欧洲的领跑者，被卖给了中国的一家所谓的私营公司。中国不存在私营公司。我们在同一年经历了一次反冲，整个技术都消失了，我们看到中国没有偿还。”

舍恩巴赫说：“即使是这个讲座，这不是一个讲座，但即使是这个对话，也是通过（此前他在新加坡发表演讲的）富勒顿讲座。我知道富勒顿（讲座）给许多德国政治家和利益相关者留下了深刻印象，说：‘我的上帝，中国可能不是我们想象的那个友好的国家’。”他补充说：“请理解德国，德国自1945年以来，特别是在统一以来，像中国人一样相信某种意义上的和谐。而许多（德国）政治家，除了在俄罗斯(的问题上)，认为一切都很和谐。”

当被问及欧盟计划支持基础设施发展的“全球门户”战略（Global Gateway）的问题时，舍恩巴赫批评了中国向非洲国家贷款的性质。舍恩巴赫称，“谁在为基础设施工作，中国工人。谁在控制这些基础设施，谁在为控制你们的社会而安装闭路电视摄像机，是中国”。他补充称，中方正在向“独裁者、杀手和罪犯提供资金，以换取他们的资源”。

就目前俄罗斯和乌克兰的紧张局势，舍恩巴赫还谈到他自己曾被长官询问过俄罗斯到底希望得到什么的问题，他补充说：“俄罗斯真的想要一小块乌克兰的土地吗？普京可能是在施压，因为他知道他可以做到这一点，并分裂欧盟，但他真正想要的是尊重，高级别的尊重。”他称，“给予（普京）一些尊重的成本很低，甚至是没有成本。如果有人问我，给予他所要求的尊重很容易，而且可能也应该得到尊重。俄罗斯是一个古老的国家，俄罗斯是一个重要的国家。我们、印度、德国需要俄罗斯，因为我们需要俄罗斯来应对中国。”

舍恩巴赫向印度智库人员说：“从你的角度看可能不是，但从我的角度看，我是一个非常激进的罗马天主教徒。我相信上帝，我相信基督教，在那里我们有一个基督教国家，甚至普京，他是一个无神论者，但这并不重要。我认为有这样一个大国，即使不是一个民主国家在我们这边......作为一个双边伙伴，给他们一个与欧盟和美国在同一高水平上的机会。”不过，他也在讲话中强调，“这是由政治家们制定的外交政策”。

就乌克兰申请加入北约的问题，舍恩巴赫称：“乌克兰不能满足（加入北约）的要求，因为他在顿巴斯地区被俄罗斯军队或他们所谓的民兵占领。格鲁吉亚愿意成为成员，他们符合要求，但让他们成为（北约）成员是否明智。这并不是……”他还提到：“克里米亚半岛失去了，永远不会回来”等争议性言论。

德国和印度媒体随后报导了舍恩巴赫在参加该研讨会问答环节中发表的相关言论。对此，德国国防部的一名发言人星期六向德国《图片报》表示：“这些声明的内容和用词与联邦国防部的立场完全不一致。”德国国防部表示，舍恩巴赫将有机会向他的上级，德国联邦国防军总监作出陈述。

舍恩巴赫周六通过推特表示：“我在印度的一个智库的一轮谈话中的安全政策声明反映了我当时在当地的个人意见。这些内容与联邦政府的官方立场完全不一致。”他补充说：“不假思索，对形势判断失误，我不应该那样做。这一点毋庸置疑，这显然是一个错误。”

据德国《明镜周刊》报导，舍恩巴赫的争议性发言在德国政府内部，包括国防部和外交部都引起了极大的不满。德国国防部迅速做出了反应。在上午匆忙召开的视频会议上，德国防长兰布莱希特(Christine Lambrecht)、德国联邦国防军总监佐恩（Eberhard Zorn） 和他们的顶级公关顾问，讨论如何处理舍恩巴赫的问题。

报导称，该小组同意，舍恩巴赫必须立即在公开场合澄清他的言论，而且可能会有某种形式的道歉。周一，他将被传唤参加与佐恩的澄清会议。很有可能的是，舍恩巴赫将突然结束他在德国联邦国防军中堪称典范的职业生涯。