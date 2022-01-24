美国新任驻日本大使伊曼纽尔上任履新 他暗批中俄威胁民主秩序

美国新任驻日大使拉姆･伊曼纽尔23日抵达日本履新。他在推特上表示，美日同盟是带给印太地区无限可能性与希望的灯塔。他虽未直接点名中俄，但指出强权政治经常威胁民主秩序。

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美国驻日大使一职自前大使哈格蒂2019年7月离任后空缺了约2年半。共同社指出，伊曼纽尔曾在奥巴马政府中担任白宫办公厅主任等，公职经验丰富。与现任总统拜登关系密切是其优势。在与中国的竞争加剧的形势下，日美步调一致变得前所未有的重要，伊曼纽尔将作为日美间的桥梁来深化同盟关系。

中央社报道说，今年62岁的伊曼纽尔周一在推特上公布影片自我介绍，并说明他对美日同盟、国际局势的看法。他表示，逾60年来，美日在自由且开放的印度太平洋地区促进和平与繁荣，曾互为敌人的美日已变成友好国家，有共同的价值观、利益、目标，面临共同的挑战，这是美日两国的使命，也将决定民主主义模范的命运。

他说，独裁者、怀疑论者以分裂（伎俩）取得统治的手法，时时威胁着美日同盟所推动以民主规则为基础的秩序，不过，美日面对会损及这些民主价值的对手绝对不畏缩。他强调，未来3年的美日合作将决定今后30年美日两国的位置，美日同为领头羊的责任与义务空前的大。

伊曼纽尔在为期约10天的自我隔离后，预定与日本首相岸田文雄会晤。共同社指出，伊曼纽尔在关乎国家利益的外交一线的能力尚是未知数。面对日本加强防卫力以及防备台湾发生突发事态等堆积如山的课题，其协调能力将受到考验。