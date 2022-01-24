美國新任駐日本大使伊曼紐爾上任履新 他暗批中俄威脅民主秩序

美國新任駐日大使拉姆･伊曼紐爾23日抵達日本履新。他在推特上表示，美日同盟是帶給印太地區無限可能性與希望的燈塔。他雖未直接點名中俄，但指出強權政治經常威脅民主秩序。

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美國駐日大使一職自前大使哈格蒂2019年7月離任後空缺了約2年半。共同社指出，伊曼紐爾曾在奧巴馬政府中擔任白宮辦公廳主任等，公職經驗豐富。與現任總統拜登關係密切是其優勢。在與中國的競爭加劇的形勢下，日美步調一致變得前所未有的重要，伊曼紐爾將作為日美間的橋樑來深化同盟關係。

中央社報道說，今年62歲的伊曼紐爾周一在推特上公布影片自我介紹，並說明他對美日同盟、國際局勢的看法。他表示，逾60年來，美日在自由且開放的印度太平洋地區促進和平與繁榮，曾互為敵人的美日已變成友好國家，有共同的價值觀、利益、目標，面臨共同的挑戰，這是美日兩國的使命，也將決定民主主義模範的命運。

他說，獨裁者、懷疑論者以分裂（伎倆）取得統治的手法，時時威脅着美日同盟所推動以民主規則為基礎的秩序，不過，美日面對會損及這些民主價值的對手絕對不畏縮。他強調，未來3年的美日合作將決定今後30年美日兩國的位置，美日同為領頭羊的責任與義務空前的大。

伊曼紐爾在為期約10天的自我隔離後，預定與日本首相岸田文雄會晤。共同社指出，伊曼紐爾在關乎國家利益的外交一線的能力尚是未知數。面對日本加強防衛力以及防備台灣發生突發事態等堆積如山的課題，其協調能力將受到考驗。