不满通膨提问，拜登脏话骂记者后致电当事人道歉

美国总统拜登1月24日在出席白宫竞争委员会会议前发表简短讲话。散场时，有记者问到通货膨胀问题是否会不利民主党在今年美国中期选举的成绩，拜登说更多的通胀是资产之一，或因未留意麦克风没有关上，他随后对该记者低声说了一句粗言。提出这一问题的福克斯新闻记者稍后表示，拜登会后曾致电道歉，强调并非针对个人，他亦接受拜登的道歉。

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拜登当天在会前发表讲话后间断的接受了几个提问， 媒体开始散去时，福克斯新闻记者杜西（Peter Doocy）问拜登：“那您会接受关于通货膨胀的问题吗？您认为通胀是中期选举前的一个政治负担吗？”

随着白宫工作人员开始促使媒体离场，拜登反讽说道，“不，它是一种伟大的资产。更多的通货膨胀？ ”他随后一边摇头一边说道：“真是个愚蠢的狗娘养的。”当时的麦克风还在开着。拜登飙脏话迅速引发网民和媒体地围观。拜登和杜西的这一不寻常的来回也随后被记录到了白宫发表的记者会文字记录当中。

拜登发表该评论后不久，杜西站在白宫外在接受福克斯电视台采访时讲述了他所经历的这一过程。杜西说：“我当时喊出来的东西不在我那两页关于犯罪的问题上。”他表示，当时白宫职员正要求记者离开会议室，并没有听到拜登说粗言，是事后从其他媒体口中得知。

杜西表示，拜登在两人交谈后不久就打电话给他，为自己的言论道歉。杜西介绍称，“大约一个小时后，他打给我说，‘伙计，那不是针对你’。”

而当被福克斯新闻主播肖恩·汉尼提问及拜登在电话中是否道歉时，杜西回答说，“他消除了误会，我很感激。我们通了个不错的电话。”

汉尼提笑着称：“这不是答案，“这听起来倒不像是道歉。”杜西则表示，“嘿，肖恩，世界正处于第三次世界大战的边缘，所有这些事情都在发生。我很感激总统今晚在他还在办公的时候抽出几分钟给我打了个电话，消除了误会。”

杜西说，他告诉拜登，他“总是要尝试提出一些与其他人不同的问题”，拜登回答说：“你必须这样做。”杜西表示：“这是总统的一句话，所以我将继续这样做”。

这次交流只是拜登近几个月来在回答记者问题时的最新一次发火。上周，一位不同的福克斯新闻记者问他：“先生，你为什么要等普京先下手为强？”拜登回应说，“真是个愚蠢的问题。”

去年6月，当美国有线电视新闻（CNN）的记者柯林斯(Kaitlan Collins)在日内瓦的一次新闻发布会结束时问他：“总统先生，您为什么这么相信（普京）会改变他的行为？”拜登当时的反应很是愤怒。此后不久，拜登道歉说：“我欠我的最后一个提问者一个道歉。我不应该在上次的回答中表现得如此不明智。”