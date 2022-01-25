不滿通膨提問，拜登髒話罵記者後致電當事人道歉

美國總統拜登1月24日在出席白宮競爭委員會會議前發表簡短講話。散場時，有記者問到通貨膨脹問題是否會不利民主黨在今年美國中期選舉的成績，拜登說更多的通脹是資產之一，或因未留意麥克風沒有關上，他隨後對該記者低聲說了一句粗言。提出這一問題的福克斯新聞記者稍後表示，拜登會後曾致電道歉，強調並非針對個人，他亦接受拜登的道歉。

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拜登當天在會前發表講話後間斷的接受了幾個提問， 媒體開始散去時，福克斯新聞記者杜西（Peter Doocy）問拜登：“那您會接受關於通貨膨脹的問題嗎？您認為通脹是中期選舉前的一個政治負擔嗎？”

隨着白宮工作人員開始促使媒體離場，拜登反諷說道，“不，它是一種偉大的資產。更多的通貨膨脹？ ”他隨後一邊搖頭一邊說道：“真是個愚蠢的狗娘養的。”當時的麥克風還在開着。拜登飆髒話迅速引髮網民和媒體地圍觀。拜登和杜西的這一不尋常的來回也隨後被記錄到了白宮發表的記者會文字記錄當中。

拜登發表該評論後不久，杜西站在白宮外在接受福克斯電視台採訪時講述了他所經歷的這一過程。杜西說：“我當時喊出來的東西不在我那兩頁關於犯罪的問題上。”他表示，當時白宮職員正要求記者離開會議室，並沒有聽到拜登說粗言，是事後從其他媒體口中得知。

杜西表示，拜登在兩人交談後不久就打電話給他，為自己的言論道歉。杜西介紹稱，“大約一個小時後，他打給我說，‘夥計，那不是針對你’。”

而當被福克斯新聞主播肖恩·漢尼提問及拜登在電話中是否道歉時，杜西回答說，“他消除了誤會，我很感激。我們通了個不錯的電話。”

漢尼提笑着稱：“這不是答案，“這聽起來倒不像是道歉。”杜西則表示，“嘿，肖恩，世界正處於第三次世界大戰的邊緣，所有這些事情都在發生。我很感激總統今晚在他還在辦公的時候抽出幾分鐘給我打了個電話，消除了誤會。”

杜西說，他告訴拜登，他“總是要嘗試提出一些與其他人不同的問題”，拜登回答說：“你必須這樣做。”杜西表示：“這是總統的一句話，所以我將繼續這樣做”。

這次交流只是拜登近幾個月來在回答記者問題時的最新一次發火。上周，一位不同的福克斯新聞記者問他：“先生，你為什麼要等普京先下手為強？”拜登回應說，“真是個愚蠢的問題。”

去年6月，當美國有線電視新聞（CNN）的記者柯林斯(Kaitlan Collins)在日內瓦的一次新聞發布會結束時問他：“總統先生，您為什麼這麼相信（普京）會改變他的行為？”拜登當時的反應很是憤怒。此後不久，拜登道歉說：“我欠我的最後一個提問者一個道歉。我不應該在上次的回答中表現得如此不明智。”