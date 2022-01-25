布林肯：與中國完全脫鉤的概念是一個錯誤的概念

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月24日在出席活動時表示，美中關係正變得越來越具有對抗性。他指出中方的政策比前幾十年“更加自信和具有侵略性”。但他承認，近年來華盛頓自己對多邊主義的拒絕，使北京得以在全球範圍內發揮更重要的作用。

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布林肯周一在華盛頓以視頻會議的方式出席了，由亞特蘭大一猶太教堂主持的第33屆“埃森斯塔特年度系列講座”（the Eizenstat Lecture Series）。這一系列講座在過去曾邀請過三位諾貝爾和平獎得主、兩位普利策獎得主、兩位美國總統、兩位美國副總統、兩位美國最高法院法官和兩位以色列總理以及其他國內和國際知名人士演講。

活動主持人，曾擔任過美國駐歐盟大使的斯圖爾特·埃森斯塔特（Stuart E. Eizenstat）在與布林肯就俄烏邊界緊張局勢和對俄關係交換玩意見後，就中國議題提問說：“中國即將舉辦冬奧會。從歷史上看，如你所知，當一個崛起的大國挑戰一個已確立的大國時，可能會有摩擦，甚至戰爭。我們能避免與中國發生新的冷戰嗎？”

埃森斯塔特說：“畢竟，我們（在對華關係上）有一個不尋常的情況，真的不像與俄羅斯的關係。我們的經濟是相互依賴的，我們在氣候變化方面進行合作，他們支持限制伊朗的核能力。但在習近平主席的領導下，正如你所知道的那樣，中國已經開始實行更具侵略性的外交政策和更具壓迫性的國內政策。事實上，你自己稱他們對維吾爾人的待遇為種族滅絕。他們對南中國海的軍事化，他們的‘一帶一路’倡議，他們的（軍機）飛越威脅着台灣；就在過去的一天左右，幾乎有40架戰機飛越台灣的空域；他們的區域貿易倡議，所有這些都是真正相當具有挑釁性。”

埃森斯塔特問道：“我們將中國視為對手、敵人、競爭者，還是合作夥伴？ 我們能否通過例如重新加入《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）來提高在亞洲的競爭力？在如此複雜的情況下，你如何看待中國？”

布林肯回答稱：“首先，我認為幾乎每個人都清楚，沒有比我們國家之間的關係更複雜和更有影響的關係，而且可能沒有任何關係在其所有層面上會對塑造未來幾十年產生更大的影響。 因此，美中關係是我們外交政策的核心；它是我們的重點，我們的思考，以及我們的行動的核心。”

布林肯說：“第二，雖然我認為，至少從我的角度來看，不可能用一個簡單的定義來概括美中關係。當你看一下這種關係，你剛才很好地暗示了這一點：我們看到它的競爭方面。而且，順便說一下，只要是在一個公平的競爭環境中，競爭沒有錯；我們看到仍然有一些合作因素，包括，如你提到的，可能在氣候變化方面，以及其他一些領域；但我們也看到越來越多的對抗性方面。這在很大程度上是因為，正如你所說的，在過去幾年裡，在世界舞台上的中國在許多方面與我們在過去幾十年裡看到的不同：無論是在該地區還是在其他地區，通過各種手段，更加自信，更具侵略性。”

布林肯說，“在我們思考（美中關係）這個問題的時候，我認為有一些真正重要的共同點，這些共同點激勵着我們的政策和我們在這些方面對中國的做法：競爭、合作和對抗。第一點是，如果我們與夥伴和盟友協調和合作，我們在這些領域中與中國打交道就會好得多、有效得多。這也是我一開始說的，我們在振興我們的聯盟、振興我們的夥伴關係、振興我們在國際機構中的參與方面投入這麼多的原因之一，是為了確保在應對中國時，我們是一起做的。就效果而言，我們的綜合力量比我們單獨行動的時候要大得多，即使是美國。”

布林肯稱：“僅舉一個例子，當我們在經濟問題上與中國接觸時，在我們對他們的做法有深刻的分歧和擔憂的領域，當美國單獨採取這種做法時，我們是世界GDP的20%或25%。當我們與歐洲或亞洲的夥伴和盟友一起做這件事時，佔到世界GDP的40％、45％、50％。這對中國來說是更難忽視的。從整體上看，我們一直在這樣做，以確保，除其他事項外，我們能更好地應對中國帶來的挑戰。”

布林肯說，“第二，對我們自己進行投資，以確保我們儘可能地具有競爭力是有意義的。 這也一直是總統所做的和繼續努力做的工作的中心。如果你看一下過去，在50年代、60年代和70年代，就我們對自己的投資而言，我們是第一或第二的國家：在教育、基礎設施、創新、研究和開發方面。我們在每一個領域都急劇下滑，而與此同時，中國在每一個領域都上升了。”

布林肯稱：“因此，如果至少我們不對自己進行投資，以使我們儘可能地具有競爭力，我們就會削弱我們有效處理中國帶來的挑戰的能力。這也是我們尋求進行這些投資的很大一部分原因，特別是當涉及到教育，涉及到基礎設施，以及涉及到創新、研究和發展時。如果我們有這樣的基礎，強大的聯盟和夥伴關係越來越多地圍繞着對中國的正確做法和對我們自己的充分投資彙聚在一起；我們將在這場競爭的所有表現形式中做得非常、非常好。如果我們不這樣做，那就更難了。所以利害關係是真實存在的，我們正在非常、非常積極地追求它們。”

埃森斯塔特說，“因此，有一項法案在（美國國會）參議院獲得了兩黨的強烈支持，以提高我們的競爭力，減少我們對中國的計算機芯片和其他產品的依賴。 但它在眾議院確實被擱置了。本屆政府是否會優先考慮讓該法案獲得通過？”

布林肯說：“簡而言之，是的，我們已經，我們是（在這樣做）。它應該得到完成；它應該通過。你指的是《CHIPS法案》。它被叫的名字眾多，這將是向前邁出的重要一步，正是我所說的對我們自己的投資，特別是在半導體領域。因此，我們希望它能向前推進；它應該如此。但還有其他事情，斯圖，我們正在做的事情非常重要。”

在談到應對氣候變化、新冠疫情、新興技術及美國重回國際舞台並發揮領導力等問題後，布林肯稍後總結說：“因此，我們全面採取的方法直接適用於我們試圖有效處理中國的問題。同樣，這涉及到加強聯盟和夥伴關係；採取一個共同的方法；並確保美國本身再次參與，再次在談判桌上。你知道那句老話：‘如果你不在餐桌上，你可能就在菜單上’。我們現在和將來都會留在餐桌上。”

布林肯還在發言中表示：“我認為與中國完全脫鉤的概念是一個錯誤的概念，在許多方面有可能會被誤導。同樣，以正確的方式，貿易、投資，包括與中國的貿易和投資，可以是一件好事。但是，如果競爭環境不公平，而且不是因為中國所從事的許多做法，這是一個必須非常有效解決的問題。”

布林肯說：“第二，當涉及到投資時，當它們進入特別敏感的領域，敏感的技術，敏感的行業，當然，我們必須有效地防範。因為當涉及到來自中國的投資時，進行投資的公司和國家之間沒有區別。根據（中國的）法律，任何中國機構都要聽命於政府，投資者所做的或學到的任何東西最終都是為了國家的利益，在任何時候。鑒於中國對人權、對隱私、對知識產權的不幸態度，在有戰略意義的行業和敏感技術方面進行投資是非常危險的。”

布林肯補充說：“但正如你所知道的，同樣，斯圖，從這麼多年的工作來看，當涉及到有效防範有問題的投資時，或者說，當涉及到確保我們和其他國家出口的技術不會在戰略上、軍事上幫助像中國這樣的國家時，我們最好以與其他國家協調的方式來做這件事。”

布林肯說：“當涉及到投資時，在一塊明確界定的領土周圍建立非常高的圍欄，在真正具有戰略意義的土地上建立圍欄，這確實會有所作為；而不是試圖在所有東西周圍建立一個非常低的圍欄，我們根本無法有效地做到這一點，而且會切斷實際上有益的商業，包括對我們的工人和人民。因此，這是一個很長的說法，就像大多數事情一樣，你必須同時做到強硬和聰明，而這正是我們正在努力做的。”