何韵诗在台游行“反送中”遭泼红漆案 统促党一头目遭判

香港歌手何韵诗于2019年时来台响应“929台港大游行：撑港反极权”，却于受访时遭中华统一促进党自忠党部主委胡志伟泼红漆。台北地检署于2020年将11位涉案者依强制、公然侮辱、毁损、妨害合法集会等4罪嫌起诉。台北地方法院于今日27日依毁损罪判胡志伟3个月有期徒刑，得易科罚金9万元，其余10人则判无罪。消息说此案可上诉。

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据新头壳今天报道称，香港歌手何韵诗于2019年9月29日参与由台湾多个公民团体于台北市济南路和中山南路等路段举办“929台港大游行：撑港反极权”，却在接受媒体联访时遭一名蒙面男子泼红漆，随后威胁指出“香港社运人士每天都面临同样威胁”。

台湾中正一分局迅速将嫌犯胡志伟以及“大陈岛乡情文化促进会”理事梁太富逮捕到案，并根据主嫌自拍的犯案前会议影像，将促进会其余涉案成员逮捕。2020年6月9日，台北地检署依强制、公然侮辱、毁损、妨害合法集会等4罪嫌，将11名涉案者起诉。检警查出，涉案者多为大陈岛乡情文化促进会成员或中华统一促进党党员，或胡志伟公司员工。当时因不满“反送中运动”的理念与诉求，因此在得知何韵诗及香港众志秘书长黄之锋等人可能会受邀来台后，决定策划犯案，透过LINE群组联系、计划行动，并分工为行动组、保护组、行动组与后勤等。

据检方表示，胡志伟于当日下午2时55分左右，看到何韵诗于立法院群贤楼大门口前道路上受访，拿出准备好的红色油漆朝何韵诗泼洒，欲逃离时被现场民众压制逮捕，而掩护者梁太富也当场遭捕。

消息没有提及法庭判处其余10人无罪的细节。