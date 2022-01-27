何韻詩在台遊行“反送中”遭潑紅漆案 統促黨一頭目遭判

香港歌手何韻詩於2019年時來台響應“929台港大遊行：撐港反極權”，卻於受訪時遭中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉潑紅漆。台北地檢署於2020年將11位涉案者依強制、公然侮辱、毀損、妨害合法集會等4罪嫌起訴。台北地方法院於今日27日依毀損罪判胡志偉3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，其餘10人則判無罪。消息說此案可上訴。

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據新頭殼今天報道稱，香港歌手何韻詩於2019年9月29日參與由台灣多個公民團體於台北市濟南路和中山南路等路段舉辦“929台港大遊行：撐港反極權”，卻在接受媒體聯訪時遭一名蒙面男子潑紅漆，隨後威脅指出“香港社運人士每天都面臨同樣威脅”。

台灣中正一分局迅速將嫌犯胡志偉以及“大陳島鄉情文化促進會”理事梁太富逮捕到案，並根據主嫌自拍的犯案前會議影像，將促進會其餘涉案成員逮捕。2020年6月9日，台北地檢署依強制、公然侮辱、毀損、妨害合法集會等4罪嫌，將11名涉案者起訴。檢警查出，涉案者多為大陳島鄉情文化促進會成員或中華統一促進黨黨員，或胡志偉公司員工。當時因不滿“反送中運動”的理念與訴求，因此在得知何韻詩及香港眾志秘書長黃之鋒等人可能會受邀來台後，決定策畫犯案，透過LINE群組聯繫、計畫行動，並分工為行動組、保護組、行動組與後勤等。

據檢方表示，胡志偉於當日下午2時55分左右，看到何韻詩於立法院群賢樓大門口前道路上受訪，拿出準備好的紅色油漆朝何韻詩潑灑，欲逃離時被現場民眾壓制逮捕，而掩護者梁太富也當場遭捕。

消息沒有提及法庭判處其餘10人無罪的細節。