德籍俄罗斯能源大亨施罗德促乌克兰停止“剑拔弩张”

德国社民党籍前总理、俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）全资子公司、北溪天然气管道公司股东委员会主席施罗德（Gerhard Schröder）最新在出席播客节目采访时，为德国政府拒绝向乌克兰提供武器进行了辩护，并毫不含糊地拒绝了乌克兰就德方在俄乌边境紧张局势中缺乏支持而提出的批评。施罗德在播客“Die Agenda”节目中表示：“我非常希望，他们最终能真正停止在乌克兰的剑拔弩张（Säbelrasseln）。”

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据德国《明镜周刊》1月28日报导，施罗德就乌克兰问题在采访中表示：“因为我必须在那里听到的，包括因为德国明智地拒绝（向乌克兰）提供武器而对其进行的指责，有时是相当令人难以置信的。”现年77岁的施罗德在担任德国总理期间就与俄罗斯总统普京成为朋友。他在退出政坛后不但出任北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）股东委员会主席，还兼任了俄罗斯最大的石油公司、俄罗斯石油公司（Rosneft）董事长。

据俄罗斯《生意人报》在2020年报导，施罗德的年薪是60万欧元。此外，作为退休的德国总理施罗德还享有每月大约8300欧元的退休金及福利。他并在多个咨询公司和企业担任顾问。

在德国，施罗德因在俄罗斯两大国有控制能源企业中担任要职而屡遭批评。施罗德本人则始终坚持认为这是他的私人事务。现任德国副总理朔尔茨（Olaf Scholz）和外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）已明确拒绝向乌克兰运送“致命性武器”。基辅对此进行了尖锐的批评。除其他事项外，乌克兰政府还要求德国向其提供军舰和防空系统。

针对俄乌边境紧张局势，施罗德还评估说，俄罗斯在通往乌克兰的边境上大规模部署部队是对北约在波罗的海国家和波兰的演习的一种反应。他说：“当然，这对俄罗斯本身的思维和威胁分析也有影响，在寻求与俄罗斯的平衡时，必须考虑到这一点。”

施罗德指出，在他看来俄罗斯不会入侵乌克兰，“我不相信。而且我也不相信俄罗斯领导层能够并且有兴趣对乌克兰进行军事干预。”报导指，在德国社民党内，一些人对施罗德担任总理后的行为持批评态度。根据《明镜周刊》的信息，社民党领袖克林拜尔（Lars Klingbeil）已在星期一召集了一次与社民党领导人的闭门会议。据报导，这次会议的目的是在关于俄罗斯的辩论中调和党内两大阵营，从而结束多年来一直压在该党身上的冲突。