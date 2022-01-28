德籍俄羅斯能源大亨施羅德促烏克蘭停止“劍拔弩張”

德國社民黨籍前總理、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）全資子公司、北溪天然氣管道公司股東委員會主席施羅德（Gerhard Schröder）最新在出席播客節目採訪時，為德國政府拒絕向烏克蘭提供武器進行了辯護，並毫不含糊地拒絕了烏克蘭就德方在俄烏邊境緊張局勢中缺乏支持而提出的批評。施羅德在播客“Die Agenda”節目中表示：“我非常希望，他們最終能真正停止在烏克蘭的劍拔弩張（Säbelrasseln）。”

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據德國《明鏡周刊》1月28日報導，施羅德就烏克蘭問題在採訪中表示：“因為我必須在那裡聽到的，包括因為德國明智地拒絕（向烏克蘭）提供武器而對其進行的指責，有時是相當令人難以置信的。”現年77歲的施羅德在擔任德國總理期間就與俄羅斯總統普京成為朋友。他在退出政壇後不但出任北溪天然氣管道公司（Nord Stream AG）股東委員會主席，還兼任了俄羅斯最大的石油公司、俄羅斯石油公司（Rosneft）董事長。

據俄羅斯《生意人報》在2020年報導，施羅德的年薪是60萬歐元。此外，作為退休的德國總理施羅德還享有每月大約8300歐元的退休金及福利。他並在多個諮詢公司和企業擔任顧問。

在德國，施羅德因在俄羅斯兩大國有控制能源企業中擔任要職而屢遭批評。施羅德本人則始終堅持認為這是他的私人事務。現任德國副總理朔爾茨（Olaf Scholz）和外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）已明確拒絕向烏克蘭運送“致命性武器”。基輔對此進行了尖銳的批評。除其他事項外，烏克蘭政府還要求德國向其提供軍艦和防空系統。

針對俄烏邊境緊張局勢，施羅德還評估說，俄羅斯在通往烏克蘭的邊境上大規模部署部隊是對北約在波羅的海國家和波蘭的演習的一種反應。他說：“當然，這對俄羅斯本身的思維和威脅分析也有影響，在尋求與俄羅斯的平衡時，必須考慮到這一點。”

施羅德指出，在他看來俄羅斯不會入侵烏克蘭，“我不相信。而且我也不相信俄羅斯領導層能夠並且有興趣對烏克蘭進行軍事干預。”報導指，在德國社民黨內，一些人對施羅德擔任總理後的行為持批評態度。根據《明鏡周刊》的信息，社民黨領袖克林拜爾（Lars Klingbeil）已在星期一召集了一次與社民黨領導人的閉門會議。據報導，這次會議的目的是在關於俄羅斯的辯論中調和黨內兩大陣營，從而結束多年來一直壓在該黨身上的衝突。