FBI局長：中國政府的威脅更加肆無忌憚和具有破壞性

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）1月31日發表演講稱，中國政府對西方的威脅比以往任何時候都“更加肆無忌憚”和“具有破壞性”。他指責中國政府竊取美國技術和和創新並發起大規模的黑客行動。

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雷1月31日晚在位於加州的里根總統圖書館和博物館發表了題為“應對中國政府在美國境內構成的威脅”的演講。他在講話中稱：“（與蘇聯相比），今天，我們在美國和西方世界發現自己處於與另一個全球對手，中國共產黨的非常不同的鬥爭中。中國政府構成的威脅與歷史上的蘇聯威脅之間有一些表面上的相似之處。中國政府也拒絕我們作為美國人所重視的基本自由、基本人權和民主規範。”

雷說：“但蘇聯並沒有製造出很多美國人想要購買的東西。我們沒有對對方的經濟進行投資，也沒有派大量的學生到對方的大學學習。美國和今天的中國比美國和蘇聯的相互聯繫要多得多，中國是一個經濟大國，其水平是蘇聯做夢也想不到的。”

雷稱：“中國政府構成的威脅的複雜性來自於這些新的現實，因為中國政府擁有一個大國的全球影響力和存在，但它拒絕扮演好這個角色，並經常利用其能力進行盜竊和威脅，而不是進行合作和建設。這種偷竊，這種威脅，就在美國這裡發生，實際上每天都在發生。這就是我今晚想和你們談的，中國政府在美國國內構成的威脅，對我們的經濟安全和我們的自由：我們的言論自由、信仰自由、我們在沒有外國干涉的情況下選舉和接受我們的民選代表服務的自由、我們在辛勤工作和發明時繁榮的自由。”

雷稱：“自從我擔任聯邦調查局局長以來，我已經談了很多關於這種威脅的問題。但我今晚想在這裡集中討論這個問題，因為它已經達到了一個新的水平，比以往任何時候都更肆無忌憚，更具破壞性，而且我們所有人都必須共同關注這一威脅。”

雷說：“但我確實想講清楚，中國政府和中共構成了我們重點抵制的威脅，而不是中國人民，當然也不是美籍華人，他們自己經常是中國政府不法侵略的受害者。保護他們不受中國政府的影響也是我們的首要任務。美國因為幾代從中國移民到這裡的人而更加富有和強大，其中許多人將在本周慶祝傳統的農曆新年節日。在聯邦調查局，我們致力於保護所有美國人的安全和權利。”

雷稱，“當統計我們在調查中看到的情況時，其中超過2000項調查集中在中國政府試圖竊取我們的信息和技術；沒有任何國家比中國對我們的想法、我們的創新和我們的經濟安全構成更廣泛的威脅。”他指出，美國聯邦調查局每隔12小時左右就會開設新的案件來應對中國的情報行動。

雷稱：“中國政府的經濟間諜活動的危害不僅僅是其企業基於非法獲得的技術而領先。在他們領先的同時，他們把我們的公司和工人推到後面。這種傷害（致使）公司倒閉，就業機會喪失，已經積累了十年，達到了我們今天所感受到的重壓。全國各地、各行各業的工人都感受到了這一傷害。”

中國政府官員近年來一再否認來自美方的相關指控。據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，美國司法部在2014年起訴了五名中國軍官，指控他們網絡入侵美國主要公司。一年後，美中宣布達成了一項協議，避免旨在偷竊公司知識產權或商業機密以獲取商業優勢的網絡攻擊行為。在此後的幾年裡，美國繼續對中國提出與黑客和網絡間諜活動有關的指控。

報導提及，美國司法部目前正在審議受爭議的“中國倡議”項目的命運，預計將很快宣布結果。雷在講話中還談到中國政府對美國憲法、價值觀及民主規範的威脅。他表示，“中國政府越來越針對美國境內的人員進行個人及政治報復和懲罰，損害美國憲法及法律所保障的各種自由。”他提到中國政府的滲透行動意圖影響美國的民主進程。

演講最後，雷強調：“有了一個負責任的中國政府，我們可以做很多好事：打擊網絡犯罪分子，阻止洗錢者，減少阿片類藥物過量的死亡。但在聯邦調查局，我們專註於今天中國政府的現實。”

雷稱，“我們所有美國人，以及整個自由世界都在這個問題上。正如里根總統在他的就職演說中所說：‘世界上任何武器的威力，都比不上自由人們的意志和道德勇氣的力量。’我很欣慰地看到這種認識的確立，看到並幫助我們的夥伴為現在正在進行的漫長而重要的戰鬥做好準備。參與這場鬥爭的每個人都可以確信，你們將沒有比聯邦調查局更堅定的夥伴。”