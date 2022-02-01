FBI局长：中国政府的威胁更加肆无忌惮和具有破坏性

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）1月31日发表演讲称，中国政府对西方的威胁比以往任何时候都“更加肆无忌惮”和“具有破坏性”。他指责中国政府窃取美国技术和和创新并发起大规模的黑客行动。

广告 继续浏览后续

雷1月31日晚在位于加州的里根总统图书馆和博物馆发表了题为“应对中国政府在美国境内构成的威胁”的演讲。他在讲话中称：“（与苏联相比），今天，我们在美国和西方世界发现自己处于与另一个全球对手，中国共产党的非常不同的斗争中。中国政府构成的威胁与历史上的苏联威胁之间有一些表面上的相似之处。中国政府也拒绝我们作为美国人所重视的基本自由、基本人权和民主规范。”

雷说：“但苏联并没有制造出很多美国人想要购买的东西。我们没有对对方的经济进行投资，也没有派大量的学生到对方的大学学习。美国和今天的中国比美国和苏联的相互联系要多得多，中国是一个经济大国，其水平是苏联做梦也想不到的。”

雷称：“中国政府构成的威胁的复杂性来自于这些新的现实，因为中国政府拥有一个大国的全球影响力和存在，但它拒绝扮演好这个角色，并经常利用其能力进行盗窃和威胁，而不是进行合作和建设。这种偷窃，这种威胁，就在美国这里发生，实际上每天都在发生。这就是我今晚想和你们谈的，中国政府在美国国内构成的威胁，对我们的经济安全和我们的自由：我们的言论自由、信仰自由、我们在没有外国干涉的情况下选举和接受我们的民选代表服务的自由、我们在辛勤工作和发明时繁荣的自由。”

雷称：“自从我担任联邦调查局局长以来，我已经谈了很多关于这种威胁的问题。但我今晚想在这里集中讨论这个问题，因为它已经达到了一个新的水平，比以往任何时候都更肆无忌惮，更具破坏性，而且我们所有人都必须共同关注这一威胁。”

雷说：“但我确实想讲清楚，中国政府和中共构成了我们重点抵制的威胁，而不是中国人民，当然也不是美籍华人，他们自己经常是中国政府不法侵略的受害者。保护他们不受中国政府的影响也是我们的首要任务。美国因为几代从中国移民到这里的人而更加富有和强大，其中许多人将在本周庆祝传统的农历新年节日。在联邦调查局，我们致力于保护所有美国人的安全和权利。”

雷称，“当统计我们在调查中看到的情况时，其中超过2000项调查集中在中国政府试图窃取我们的信息和技术；没有任何国家比中国对我们的想法、我们的创新和我们的经济安全构成更广泛的威胁。”他指出，美国联邦调查局每隔12小时左右就会开设新的案件来应对中国的情报行动。

雷称：“中国政府的经济间谍活动的危害不仅仅是其企业基于非法获得的技术而领先。在他们领先的同时，他们把我们的公司和工人推到后面。这种伤害（致使）公司倒闭，就业机会丧失，已经积累了十年，达到了我们今天所感受到的重压。全国各地、各行各业的工人都感受到了这一伤害。”

中国政府官员近年来一再否认来自美方的相关指控。据美国全国公共广播电台（NPR）报导，美国司法部在2014年起诉了五名中国军官，指控他们网络入侵美国主要公司。一年后，美中宣布达成了一项协议，避免旨在偷窃公司知识产权或商业机密以获取商业优势的网络攻击行为。在此后的几年里，美国继续对中国提出与黑客和网络间谍活动有关的指控。

报导提及，美国司法部目前正在审议受争议的“中国倡议”项目的命运，预计将很快宣布结果。雷在讲话中还谈到中国政府对美国宪法、价值观及民主规范的威胁。他表示，“中国政府越来越针对美国境内的人员进行个人及政治报复和惩罚，损害美国宪法及法律所保障的各种自由。”他提到中国政府的渗透行动意图影响美国的民主进程。

演讲最后，雷强调：“有了一个负责任的中国政府，我们可以做很多好事：打击网络犯罪分子，阻止洗钱者，减少阿片类药物过量的死亡。但在联邦调查局，我们专注于今天中国政府的现实。”

雷称，“我们所有美国人，以及整个自由世界都在这个问题上。正如里根总统在他的就职演说中所说：‘世界上任何武器的威力，都比不上自由人们的意志和道德勇气的力量。’我很欣慰地看到这种认识的确立，看到并帮助我们的伙伴为现在正在进行的漫长而重要的战斗做好准备。参与这场斗争的每个人都可以确信，你们将没有比联邦调查局更坚定的伙伴。”