澳大利亚内政部长宣布将把哈马斯列入恐怖组织名单

法新社报道说，澳大利亚内政部长安德鲁斯周四表示，澳大利亚政府计划将巴勒斯坦武装组织哈马斯列为恐怖组织。澳大利亚成为最后一个把哈马斯列为恐怖组织的西方国家。

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澳大利亚内政部长安德鲁斯指出，哈马斯以及其它被列入恐怖组织的极端团体令人高度担忧，他们的仇恨主义在澳大利亚没有容身之地。目前澳洲只将哈马斯的军事分支列入该名单。安德鲁斯表示，澳大利亚的恐怖组织名单新增了三个名字，分别是位于叙利亚的沙姆解放组织、与盖达有关联的宗教保护组织（Hurras al-Din），以及美国极右翼组织National Socialist Order。

哈马斯全名为“巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动”，自2005年以来，以色列从加沙撤出其军队和定居者时，哈马斯也参与了巴勒斯坦政治进程。它在2006年的立法选举中获胜，并在第二年通过赶走竞争对手—阿巴斯总统的法塔赫运动而加强了自身在加沙的权力。自那以后，占据加沙的哈马斯组织不断对以色列发动火箭弹袭击，以色列与埃及联手维持对加沙的封锁，孤立哈马斯并迫使其停止发动袭击。

在此之前，美国等西方国家已经将哈马斯定为恐怖组织。2021年11月23日欧盟重新将哈马斯列为恐怖组织，此前欧洲法院推翻了2019年普通法院将哈马斯从欧盟恐怖组织名单中移除的决定。2021年11月26日，英国发布决定，宣布哈马斯为恐怖组织，从而跟上欧盟的步伐。由35个美洲国家组成的美洲国家组织在哈马斯发起“耶路撒冷之剑”战役中向以色列发射火箭弹之后，在去年5月也宣布了类似的决定。