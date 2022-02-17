澳大利亞內政部長宣布將把哈馬斯列入恐怖組織名單

法新社報道說，澳大利亞內政部長安德魯斯周四表示，澳大利亞政府計畫將巴勒斯坦武裝組織哈馬斯列為恐怖組織。澳大利亞成為最後一個把哈馬斯列為恐怖組織的西方國家。

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澳大利亞內政部長安德魯斯指出，哈馬斯以及其它被列入恐怖組織的極端團體令人高度擔憂，他們的仇恨主義在澳大利亞沒有容身之地。目前澳洲只將哈馬斯的軍事分支列入該名單。安德魯斯表示，澳大利亞的恐怖組織名單新增了三個名字，分別是位於敘利亞的沙姆解放組織、與蓋達有關聯的宗教保護組織（Hurras al-Din），以及美國極右翼組織National Socialist Order。

哈馬斯全名為“巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動”，自2005年以來，以色列從加沙撤出其軍隊和定居者時，哈馬斯也參與了巴勒斯坦政治進程。它在2006年的立法選舉中獲勝，並在第二年通過趕走競爭對手—阿巴斯總統的法塔赫運動而加強了自身在加沙的權力。自那以後，佔據加沙的哈馬斯組織不斷對以色列發動火箭彈襲擊，以色列與埃及聯手維持對加沙的封鎖，孤立哈馬斯並迫使其停止發動襲擊。

在此之前，美國等西方國家已經將哈馬斯定為恐怖組織。2021年11月23日歐盟重新將哈馬斯列為恐怖組織，此前歐洲法院推翻了2019年普通法院將哈馬斯從歐盟恐怖組織名單中移除的決定。2021年11月26日，英國發布決定，宣布哈馬斯為恐怖組織，從而跟上歐盟的步伐。由35個美洲國家組成的美洲國家組織在哈馬斯發起“耶路撒冷之劍”戰役中向以色列發射火箭彈之後，在去年5月也宣布了類似的決定。