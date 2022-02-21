莫斯科已拟定一份乌克兰人黑名单 俄罗斯入侵乌克兰后这些人会遭殃

法新社消息，美国已向联合国发出警告，称俄罗斯计划在入侵乌克兰的情况下实施侵犯人权的行动，包括杀害和监禁平民，以及可能对抗议者使用致命武力。

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据法新社星期天看到的一封美国驻联合国日内瓦办事处大使克罗克致联合国人权事务高级专员巴切莱特的信件称，美国已通知联合国，据可靠消息显示，莫斯科正在编制一份乌克兰人的名单，等到俄罗斯入侵乌克兰后会把名单上的人杀害或送入集中营。俄罗斯在与乌克兰接壤的边境地区集结了15万军队，西方国家说，莫斯科正在寻找一个理由，试图为入侵乌克兰辩护，而乌克兰东部不断升级的战斗很可能就是一个借口。过去三天，乌克兰军队与莫斯科支持的亲俄分裂分子之间的战斗在乌克兰东部与俄罗斯接壤的地区愈演愈烈。

美国《华盛顿邮报》周日晚间也报道说，在《华盛顿邮报》获得的一封信中，美国驻联合国日内瓦办事处大使克罗克告诉联合国人权事务高级专员巴切莱特称，美国已经获得情报，俄罗斯入侵乌克兰“将造成广泛的人间苦难”。上述信件称：“具体而言，我们有可靠的信息表明俄罗斯军队正在编制一份指定的乌克兰人名单，在军事占领之后，这些人将被杀害或被集中关押。”“我们还掌握了可靠的信息，俄罗斯军队可能会使用致命措施来驱散和平抗议，或以其他方式打击被认为具有抵抗性质的平民群体和平运动。”

克罗克说，这些行动将针对那些反对俄罗斯的人，包括流亡在乌克兰的俄罗斯和白俄罗斯异见人士、记者、反腐败活动人士以及一些弱势群体，比如少数民族和LGBTQ群体等。她还说拜登政府也掌握到俄罗斯部队可能利用致命措施来压制和平示威的讯息。克罗克警告说，俄罗斯入侵乌克兰将造成一场人权灾难。

自2014年以来，基辅和亲俄罗斯的分离主义分子一直处于对峙状态，军事冲突已造成超过14,000人死亡。联合国自2014年以来为乌克兰设立人权监控代表团，特别聚焦乌东地区，这个代表团在基辅、卢甘斯克、顿内茨克等地区都设有办事处。