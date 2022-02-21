莫斯科已擬定一份烏克蘭人黑名單 俄羅斯入侵烏克蘭後這些人會遭殃

法新社消息，美國已向聯合國發出警告，稱俄羅斯計畫在入侵烏克蘭的情況下實施侵犯人權的行動，包括殺害和監禁平民，以及可能對抗議者使用致命武力。

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據法新社星期天看到的一封美國駐聯合國日內瓦辦事處大使克羅克致聯合國人權事務高級專員巴切萊特的信件稱，美國已通知聯合國，據可靠消息顯示，莫斯科正在編製一份烏克蘭人的名單，等到俄羅斯入侵烏克蘭後會把名單上的人殺害或送入集中營。俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境地區集結了15萬軍隊，西方國家說，莫斯科正在尋找一個理由，試圖為入侵烏克蘭辯護，而烏克蘭東部不斷升級的戰鬥很可能就是一個借口。過去三天，烏克蘭軍隊與莫斯科支持的親俄分裂分子之間的戰鬥在烏克蘭東部與俄羅斯接壤的地區愈演愈烈。

美國《華盛頓郵報》周日晚間也報道說，在《華盛頓郵報》獲得的一封信中，美國駐聯合國日內瓦辦事處大使克羅克告訴聯合國人權事務高級專員巴切萊特稱，美國已經獲得情報，俄羅斯入侵烏克蘭“將造成廣泛的人間苦難”。上述信件稱：“具體而言，我們有可靠的信息表明俄羅斯軍隊正在編製一份指定的烏克蘭人名單，在軍事佔領之後，這些人將被殺害或被集中關押。”“我們還掌握了可靠的信息，俄羅斯軍隊可能會使用致命措施來驅散和平抗議，或以其他方式打擊被認為具有抵抗性質的平民群體和平運動。”

克羅克說，這些行動將針對那些反對俄羅斯的人，包括流亡在烏克蘭的俄羅斯和白俄羅斯異見人士、記者、反腐敗活動人士以及一些弱勢群體，比如少數民族和LGBTQ群體等。她還說拜登政府也掌握到俄羅斯部隊可能利用致命措施來壓制和平示威的訊息。克羅克警告說，俄羅斯入侵烏克蘭將造成一場人權災難。

自2014年以來，基輔和親俄羅斯的分離主義分子一直處於對峙狀態，軍事衝突已造成超過14,000人死亡。聯合國自2014年以來為烏克蘭設立人權監控代表團，特別聚焦烏東地區，這個代表團在基輔、盧甘斯克、頓內茨克等地區都設有辦事處。