土耳其总统埃尔多安指责莫斯科的决定是“令人无法接受的”

俄罗斯承认乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克两个闹分离的共和国“独立”之后，遭到了国际社会的普遍谴责。土耳其总统埃尔多安也表态，指责莫斯科承认这两个分离主义共和国是“令人无法接受的”。

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法新社援引土耳其新闻通讯社的报道说，正在塞内加尔访问的土耳其总统埃尔多安指出，"我们认为这一决定(承认顿涅茨克和卢甘斯克两个的共和国)是令人无法接受的。我们呼吁各方保持冷静，遵守国际法”。在普京承认乌克兰两个分离主义共和国并下令派军队进入该地区之后遭到西方国家的谴责，美国也率先对莫斯科实施制裁。

据土耳其媒体报道，埃尔多安称，土耳其从一开始就为缓和俄乌危机紧张局势付出了真诚努力， “我们已经明确提出关于解决危机的信息。我国外交部就最新事态发展发表的声明中指出，俄罗斯承认顿涅茨克和卢甘斯克共和国的决定违背明斯克协议。这一决定公开触犯了乌克兰的政治统一、主权和领土完整”。

埃尔多安说， “由于我们是黑海国家，因此必须制定许多预防措施。我们已经在采取了相关措施。”埃尔多安就乌克兰总统泽连斯基提出的联合国安理会-土耳其-德国联合峰会提案讲到， “如果联合国安理会成员和其他国家都同意，我们将参加这次会议。”

本月初，埃尔多安访问了乌克兰，试图就俄乌危机进行斡旋，促成一项解决方案。土耳其和乌克兰也签署了一项自由贸易协定，并敲定了一项由乌克兰制造土耳其武装无人机的协议。不过此前埃尔多安也曾表示，安卡拉将大力支持基辅，但是不会牺牲它与俄罗斯之间牢固而稳定的工作关系。