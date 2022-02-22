土耳其總統埃爾多安指責莫斯科的決定是“令人無法接受的”

俄羅斯承認烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克兩個鬧分離的共和國“獨立”之後，遭到了國際社會的普遍譴責。土耳其總統埃爾多安也表態，指責莫斯科承認這兩個分離主義共和國是“令人無法接受的”。

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法新社援引土耳其新聞通訊社的報道說，正在塞內加爾訪問的土耳其總統埃爾多安指出，"我們認為這一決定(承認頓涅茨克和盧甘斯克兩個的共和國)是令人無法接受的。我們呼籲各方保持冷靜，遵守國際法”。在普京承認烏克蘭兩個分離主義共和國並下令派軍隊進入該地區之後遭到西方國家的譴責，美國也率先對莫斯科實施制裁。

據土耳其媒體報道，埃爾多安稱，土耳其從一開始就為緩和俄烏危機緊張局勢付出了真誠努力， “我們已經明確提出關於解決危機的信息。我國外交部就最新事態發展發表的聲明中指出，俄羅斯承認頓涅茨克和盧甘斯克共和國的決定違背明斯克協議。這一決定公開觸犯了烏克蘭的政治統一、主權和領土完整”。

埃爾多安說， “由於我們是黑海國家，因此必須制定許多預防措施。我們已經在採取了相關措施。”埃爾多安就烏克蘭總統澤連斯基提出的聯合國安理會-土耳其-德國聯合峰會提案講到， “如果聯合國安理會成員和其他國家都同意，我們將參加這次會議。”

本月初，埃爾多安訪問了烏克蘭，試圖就俄烏危機進行斡旋，促成一項解決方案。土耳其和烏克蘭也簽署了一項自由貿易協定，並敲定了一項由烏克蘭製造土耳其武裝無人機的協議。不過此前埃爾多安也曾表示，安卡拉將大力支持基輔，但是不會犧牲它與俄羅斯之間牢固而穩定的工作關係。