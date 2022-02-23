烏克蘭宣布進入緊急狀態 促請公民立即離開俄羅斯

烏克蘭政府2月23日宣布進入緊急狀態，並且促請在俄羅斯的烏國公民立即離開。與此同時，俄國也開始撤離駐烏克蘭首都基輔的使領館外交人員。

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烏克蘭當局表示，正促請烏國公民離開俄羅斯，因為俄國侵略加劇，可能使當地領事館的協助受到限制。目前俄國約有200萬烏克蘭永久居民，據信當地還有100至200萬名烏克蘭外籍勞工。

根據須由烏克蘭國會批準的草案文本，緊急狀態將持續30天，期間可以限制人民行動自由，並且徵召預備役軍人，並對媒體實施限制。緊急狀態的限制將從明天起生效。

俄羅斯當局已開始撤離駐烏克蘭外交人員，俄國國旗已不再駐基輔大使館上空飄揚。