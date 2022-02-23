英国外交大臣特拉斯表示俄罗斯入侵乌克兰并攻占基辅的可能性极高

法新社消息，英国外交大臣特拉斯周三表示，俄罗斯总统普京极有可能全面入侵乌克兰，并攻占其首都基辅。英国和美国在过去几周多次引用情报表示，俄罗斯正在计划入侵乌克兰。

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此前英国政府已经宣布对五家俄罗斯银行和三名俄罗斯人实施波制裁，以回应俄罗斯总统普京决定向乌克兰的两个分离地区派兵。英国首相约翰逊表示，这是针对俄罗斯的“第一波”制裁，如果俄罗斯继续向乌克兰推进，将会对俄实施更多的制裁。

特拉斯周三向天空新闻网（Sky News）表示，“我们认为，他（普京）极有可能继续执行他全面入侵乌克兰的计划。”当被问到俄罗斯领导人是否会对乌克兰首都基辅采取行动时，她说：“我们认为，这极有可能就在他的计划中”。特拉斯指出，英国需要“保留一些制裁措施”，并在“发生全面入侵时，我们将锁定更多的个人”。

英国首相约翰逊周二表示，俄罗斯正朝着“被排斥的地位”前进，世界现在必须为普京计划的下一个阶段做好准备，他说克里姆林宫正在为全面入侵乌克兰奠定基础。但约翰逊并未把几家俄罗斯最大的国有银行列为目标、切断俄罗斯企业的资本，或把其他著名的俄罗斯寡头赶出英国。

约翰逊在回应要求采取更严厉行动的呼声时表示：“鉴于普京总统接下来可能采取的行动，我们保留进一步强力制裁绝对是至关重要的。”他还表示，“我们希望阻止俄罗斯公司以英镑或美元筹集资金。”一位不愿透露姓名的西方官员说，英国还将限制俄罗斯进入主权债市场及其清算交易的能力。

在莫斯科承认乌克兰东部两个分离共和国是独立实体，随即以维和为由下令俄军进驻这两区，两国紧张局势升温之后，乌克兰军方于周三发布动员预备役军人的命令。乌克兰地面部队在脸书上发文表示，“18至60岁的预备役人员将被徵召，徵召自今天开始。最长服役年限为一年”。