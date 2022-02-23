英國外交大臣特拉斯表示俄羅斯入侵烏克蘭並攻佔基輔的可能性極高

法新社消息，英國外交大臣特拉斯周三表示，俄羅斯總統普京極有可能全面入侵烏克蘭，並攻佔其首都基輔。英國和美國在過去幾周多次引用情報表示，俄羅斯正在計畫入侵烏克蘭。

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此前英國政府已經宣布對五家俄羅斯銀行和三名俄羅斯人實施波制裁，以回應俄羅斯總統普京決定向烏克蘭的兩個分離地區派兵。英國首相約翰遜表示，這是針對俄羅斯的“第一波”制裁，如果俄羅斯繼續向烏克蘭推進，將會對俄實施更多的制裁。

特拉斯周三向天空新聞網（Sky News）表示，“我們認為，他（普京）極有可能繼續執行他全面入侵烏克蘭的計畫。”當被問到俄羅斯領導人是否會對烏克蘭首都基輔採取行動時，她說：“我們認為，這極有可能就在他的計畫中”。特拉斯指出，英國需要“保留一些制裁措施”，並在“發生全面入侵時，我們將鎖定更多的個人”。

英國首相約翰遜周二表示，俄羅斯正朝着“被排斥的地位”前進，世界現在必須為普京計畫的下一個階段做好準備，他說克里姆林宮正在為全面入侵烏克蘭奠定基礎。但約翰遜並未把幾家俄羅斯最大的國有銀行列為目標、切斷俄羅斯企業的資本，或把其他著名的俄羅斯寡頭趕出英國。

約翰遜在回應要求採取更嚴厲行動的呼聲時表示：“鑒於普京總統接下來可能採取的行動，我們保留進一步強力制裁絕對是至關重要的。”他還表示，“我們希望阻止俄羅斯公司以英鎊或美元籌集資金。”一位不願透露姓名的西方官員說，英國還將限制俄羅斯進入主權債市場及其清算交易的能力。

在莫斯科承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，隨即以維和為由下令俄軍進駐這兩區，兩國緊張局勢升溫之後，烏克蘭軍方於周三發布動員預備役軍人的命令。烏克蘭地面部隊在臉書上發文表示，“18至60歲的預備役人員將被徵召，徵召自今天開始。最長服役年限為一年”。