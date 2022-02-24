美国将向德国增派 7000 名士兵

美国向德国增兵

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格24日表示，在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，北约无意派军进驻乌克兰。不过北约表示，将采取新的对俄威慑和防御措施。美国将向德国派遣 7000 名士兵以安抚北约盟国。

广告 继续浏览后续

斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在北约各国大使召开紧急会议后举行记者会表示：“乌克兰境内并无北约部队，我们也没有计划派遣北约部队进驻乌克兰。”他说，北约采取的是“防御性”作为。

斯托尔滕贝格说：“欧洲大陆的和平已被粉碎，俄罗斯动用武力以图改写历史，并阻断了乌克兰的自由和独立之路。”

北约表示，将对俄罗斯采取新的威慑和防御措施，诸如让100架以上战机进入高度警戒状态，并再次扩增东翼驻军，包括北约反应部队（NATO Response Force）在内。

斯洛伐克外交部长科尔乔克（Ivan Korcok）表示，北约计划依照在波罗的海各国的作法，也在东欧建立战斗支队结构；他并说，其中将包括斯洛伐克。

在北约会员国大使紧急会议上，保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚与斯洛伐克根据创建北约的“华盛顿条约”（WashingtonTreaty）第4条规定，启动了紧急磋商机制。这类紧急磋商是在“北约会员国的领土完整、政治独立和安全遭受威胁”时启动。