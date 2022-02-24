美国向德国增兵

美国将向德国增派 7000 名士兵

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Le ministres de la Défense américain Lloyd Austin (à gauche) et polonais Mariusz Blaszczak, le 18 février 2022 dans la base aérienne de Powidz, dans le centre de la Pologne
Le ministres de la Défense américain Lloyd Austin (à gauche) et polonais Mariusz Blaszczak, le 18 février 2022 dans la base aérienne de Powidz, dans le centre de la Pologne © afp.com/JANEK SKARZYNSKI
作者： 法广
3 分钟

北大西洋公约组织（NATO）秘书长斯托尔滕贝格24日表示，在俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，北约无意派军进驻乌克兰。不过北约表示，将采取新的对俄威慑和防御措施。美国将向德国派遣 7000 名士兵以安抚北约盟国。

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斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在北约各国大使召开紧急会议后举行记者会表示：“乌克兰境内并无北约部队，我们也没有计划派遣北约部队进驻乌克兰。”他说，北约采取的是“防御性”作为。

 

斯托尔滕贝格说：“欧洲大陆的和平已被粉碎，俄罗斯动用武力以图改写历史，并阻断了乌克兰的自由和独立之路。”

北约表示，将对俄罗斯采取新的威慑和防御措施，诸如让100架以上战机进入高度警戒状态，并再次扩增东翼驻军，包括北约反应部队（NATO Response Force）在内。

斯洛伐克外交部长科尔乔克（Ivan Korcok）表示，北约计划依照在波罗的海各国的作法，也在东欧建立战斗支队结构；他并说，其中将包括斯洛伐克。

在北约会员国大使紧急会议上，保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚与斯洛伐克根据创建北约的“华盛顿条约”（WashingtonTreaty）第4条规定，启动了紧急磋商机制。这类紧急磋商是在“北约会员国的领土完整、政治独立和安全遭受威胁”时启动。

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