美國向德國增兵

美國將向德國增派 7000 名士兵

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Le ministres de la Défense américain Lloyd Austin (à gauche) et polonais Mariusz Blaszczak, le 18 février 2022 dans la base aérienne de Powidz, dans le centre de la Pologne
Le ministres de la Défense américain Lloyd Austin (à gauche) et polonais Mariusz Blaszczak, le 18 février 2022 dans la base aérienne de Powidz, dans le centre de la Pologne © afp.com/JANEK SKARZYNSKI
作者： 法廣
3 分鐘

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格24日表示，在俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，北約無意派軍進駐烏克蘭。不過北約表示，將採取新的對俄威懾和防禦措施。美國將向德國派遣 7000 名士兵以安撫北約盟國。

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斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在北約各國大使召開緊急會議後舉行記者會表示：“烏克蘭境內並無北約部隊，我們也沒有計畫派遣北約部隊進駐烏克蘭。”他說，北約採取的是“防禦性”作為。

 

斯托爾滕貝格說：“歐洲大陸的和平已被粉碎，俄羅斯動用武力以圖改寫歷史，並阻斷了烏克蘭的自由和獨立之路。”

北約表示，將對俄羅斯採取新的威懾和防禦措施，諸如讓100架以上戰機進入高度警戒狀態，並再次擴增東翼駐軍，包括北約反應部隊（NATO Response Force）在內。

斯洛伐克外交部長科爾喬克（Ivan Korcok）表示，北約計畫依照在波羅的海各國的作法，也在東歐建立戰鬥支隊結構；他並說，其中將包括斯洛伐克。

在北約會員國大使緊急會議上，保加利亞、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞與斯洛伐克根據創建北約的“華盛頓條約”（WashingtonTreaty）第4條規定，啟動了緊急磋商機制。這類緊急磋商是在“北約會員國的領土完整、政治獨立和安全遭受威脅”時啟動。

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