华尔街日报：俄国入侵世界谷仓乌克兰小麦价格创新高

乌克兰/粮食

坐拥大片肥沃黑土的乌克兰是世界谷仓，占全球小麦出口的12%及玉米出口的13%。《华尔街日报》报导说，俄国入侵乌克兰，俄乌战端让期货市场粮价动荡，芝加哥期货交易所这一周小麦期货价上涨12%，为2012年7月以来最高的单周涨幅；主要原因是乌克兰港口城市遭到俄军轰炸，粮食贸易受到威胁，如果战火不止，全球粮食通膨的压力将有增无减。

广告 继续浏览后续

乌克兰以往在2月至4月间，平均每月出口逾70万吨小麦，到8月、9月时，每月的出口量更会达到364万吨至450万吨；但目前乌克兰港务运作大部分已暂停，克里米亚半岛东部的亚速海更遭到俄军封锁，让停泊在沿岸港口的船舶无法出港。

每年有1800万吨粮食从亚速海沿岸出口；而克里米亚半岛西部、黑海沿岸的尼古拉耶夫及敖德萨是更大的港口城市，若两城市遭到俄军轰炸或封锁则是雪上加霜，因为这两座城市每年出口的粮食高达5000万吨。

几个全球性粮食巨头中，阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM)及邦吉(Bunge)已暂停在乌克兰的业务。

就算是乌克兰农民也不能在俄乌紧张局势中置身事外，早在俄入侵之前，许多农民就已苦于大涨30%的燃料价格，农民与银行谈融资的进展也可能被搁置。

咨询商绿色广场农业咨询（Green Square Agro Consulting）更示警，如果情势恶化到农民3月播种小麦时无法取得足够的杀虫剂及肥料，则7月的收成量将减少至多三分之一。

乌克兰粮食出口若受影响，对中国、埃及和印尼的影响最大。去年乌克兰占中国30%的玉米进口，如果中国玉米价格大涨，将会进一步威胁目前惨淡经营中的养猪业。

至于埃及与印尼则各占乌克兰小麦出口超过15%，埃及更是世界最大的小麦进口国，对政治极为动荡的埃及来说，粮价飙涨无疑只会恶化局势。