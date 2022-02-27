德国政府向乌克兰提供致命武器

乌克兰危机

俄国入侵乌克兰后，德国政府的战略发生了转变。德国现在开始向乌克兰提供致命武器。

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据n-tv电视台报道：德国总理奥拉夫·朔尔茨宣布，“俄罗斯对乌克兰的袭击标志着一个转折点，它威胁到我们整个战后秩序。” 德国“有责任向乌克兰提供一切可能的援助，以抵御弗拉基米尔·普京的入侵军队。”

据《法兰克福汇报》报道，此前，德国不向乌克兰提供杀伤性武器。现在，德国政府已批准向乌克兰运送400件德国制造的反坦克武器。德国政府还批准爱沙尼亚从原东德库存中向乌克兰运送几门火炮。德国政府发言人周六宣布，德国还将从德国联邦国防军库存中向乌克兰供应武器。乌克兰武装部队将得到1000枚反坦克武器和500枚“毒刺”地对空导弹。

据《图片报》报道，德国政府已允许荷兰向乌克兰军方发送400枚铁拳。这些火箭炮是德国以前提供给荷兰的。在这种情况下，有关国家需要德国的绿灯才能将武器发送给第三方。

据德国电视二台报道，德国正在准备迎接乌克兰难民。但到今天为止，抵达德国的乌克兰难民还很少。大部分难民涌向波兰并留在波兰。

就中国对普京的战争行为，德国电视一台表示，中国现在首次发出了轻微的批评之声。中国没有说这是侵略行为，但中国驻联合国大使张军现在对乌克兰的最新事态发展“深表忧虑”。俄国是中国的密切盟友。中国不想与任何一方决裂，也不希望欧洲出现战争。中国处于两难境地，在俄国与西方之间走钢丝。在联合国安理会上，中国投了弃权票。但中国现在还是第一次对俄乌冲突提出了批评。但和俄国一样，中国也反对北约的扩张。中国因此要求对俄国反对北约扩张做出适当反应。中国还强调说，冷战和地缘政治阵营已不合时宜。中国反对制裁，并视自己为调解人。在习近平和普京通电话后，俄国表示愿意和乌克兰对话。乌克兰也愿意谈判。中国官媒因此庆祝中国作为调解人取得了成功。