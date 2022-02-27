德國政府向烏克蘭提供致命武器

烏克蘭危機

俄國入侵烏克蘭後，德國政府的戰略發生了轉變。德國現在開始向烏克蘭提供致命武器。

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據n-tv電視台報道：德國總理奧拉夫·朔爾茨宣布，“俄羅斯對烏克蘭的襲擊標誌着一個轉折點，它威脅到我們整個戰後秩序。” 德國“有責任向烏克蘭提供一切可能的援助，以抵禦弗拉基米爾·普京的入侵軍隊。”

據《法蘭克福彙報》報道，此前，德國不向烏克蘭提供殺傷性武器。現在，德國政府已批准向烏克蘭運送400件德國製造的反坦克武器。德國政府還批准愛沙尼亞從原東德庫存中向烏克蘭運送幾門火炮。德國政府發言人周六宣布，德國還將從德國聯邦國防軍庫存中向烏克蘭供應武器。烏克蘭武裝部隊將得到1000枚反坦克武器和500枚“毒刺”地對空導彈。

據《圖片報》報道，德國政府已允許荷蘭向烏克蘭軍方發送400枚鐵拳。這些火箭炮是德國以前提供給荷蘭的。在這種情況下，有關國家需要德國的綠燈才能將武器發送給第三方。

據德國電視二台報道，德國正在準備迎接烏克蘭難民。但到今天為止，抵達德國的烏克蘭難民還很少。大部分難民湧向波蘭並留在波蘭。

就中國對普京的戰爭行為，德國電視一台表示，中國現在首次發出了輕微的批評之聲。中國沒有說這是侵略行為，但中國駐聯合國大使張軍現在對烏克蘭的最新事態發展“深表憂慮”。俄國是中國的密切盟友。中國不想與任何一方決裂，也不希望歐洲出現戰爭。中國處於兩難境地，在俄國與西方之間走鋼絲。在聯合國安理會上，中國投了棄權票。但中國現在還是第一次對俄烏衝突提出了批評。但和俄國一樣，中國也反對北約的擴張。中國因此要求對俄國反對北約擴張做出適當反應。中國還強調說，冷戰和地緣政治陣營已不合時宜。中國反對制裁，並視自己為調解人。在習近平和普京通電話後，俄國表示願意和烏克蘭對話。烏克蘭也願意談判。中國官媒因此慶祝中國作為調解人取得了成功。