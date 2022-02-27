華爾街日報：俄國入侵世界穀倉烏克蘭小麥價格創新高

烏克蘭/糧食

坐擁大片肥沃黑土的烏克蘭是世界穀倉，佔全球小麥出口的12%及玉米出口的13%。《華爾街日報》報導說，俄國入侵烏克蘭，俄烏戰端讓期貨市場糧價動蕩，芝加哥期貨交易所這一周小麥期貨價上漲12%，為2012年7月以來最高的單周漲幅；主要原因是烏克蘭港口城市遭到俄軍轟炸，糧食貿易受到威脅，如果戰火不止，全球糧食通膨的壓力將有增無減。

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烏克蘭以往在2月至4月間，平均每月出口逾70萬噸小麥，到8月、9月時，每月的出口量更會達到364萬噸至450萬噸；但目前烏克蘭港務運作大部分已暫停，克里米亞半島東部的亞速海更遭到俄軍封鎖，讓停泊在沿岸港口的船舶無法出港。

每年有1800萬噸糧食從亞速海沿岸出口；而克里米亞半島西部、黑海沿岸的尼古拉耶夫及敖德薩是更大的港口城市，若兩城市遭到俄軍轟炸或封鎖則是雪上加霜，因為這兩座城市每年出口的糧食高達5000萬噸。

幾個全球性糧食巨頭中，阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)及邦吉(Bunge)已暫停在烏克蘭的業務。

就算是烏克蘭農民也不能在俄烏緊張局勢中置身事外，早在俄入侵之前，許多農民就已苦於大漲30%的燃料價格，農民與銀行談融資的進展也可能被擱置。

諮詢商綠色廣場農業諮詢（Green Square Agro Consulting）更示警，如果情勢惡化到農民3月播種小麥時無法取得足夠的殺蟲劑及肥料，則7月的收成量將減少至多三分之一。

烏克蘭糧食出口若受影響，對中國、埃及和印尼的影響最大。去年烏克蘭佔中國30%的玉米進口，如果中國玉米價格大漲，將會進一步威脅目前慘淡經營中的養豬業。

至於埃及與印尼則各占烏克蘭小麥出口超過15%，埃及更是世界最大的小麥進口國，對政治極為動蕩的埃及來說，糧價飆漲無疑只會惡化局勢。