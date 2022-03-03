国际残奥会最终禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥运会

乌克兰危机/北京冬残奥运会

国际残奥会主席安德鲁·帕森斯表示，多数成员国在过去12个小时的紧急呼吁让我们改变此前的决定

国际残奥委员会（IPC）于3月3日宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥运会，这是在多数成员国的压力下，国际残奥委员会在北京冬残奥运会开幕式前数小时做出上述决定。

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国际残奥委员会于3月3日周四做出180度大转弯，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥运会。

国际残奥会主席安德鲁·帕森斯表示，多数成员国在过去12个小时的紧急呼吁让我们改变此前的决定。他指出体育与政治不应该混为一谈，但是战争影响奥运赛事，为了维护奥运会的完整性和保证所有参与者的安全，国际残奥会禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬残奥运会。

国际残奥委员会理事会于 3月2日周三召开紧急会议，讨论俄罗斯和白俄罗斯政府违反奥林匹克休战协议的行为 以及对于残奥会和更广泛的残奥 运动的影响。

国际残奥委员会还表达了对乌克兰运动员和公民的关切和同情。

国际残奥委会对俄罗斯和白俄罗斯政府在2022年北京冬季残奥会开幕前几天严重违反奥林匹克休战协议表示严重关切。该理事会谴责这些行为，并认为不能被忽视或不予处理，而且违反休战协议的行为必须要受到惩罚。

此前2月24日俄罗斯入侵乌克兰，在2月28日，国际奥委会建议国际体育组织禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加赛事。3月2日，国际残奥会曾经决定允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加残奥会。随后在德国等国公开表示不满的要求下国际残奥委员会做出改变。