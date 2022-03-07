俄罗斯入侵乌克兰 已有超过 170 万难民

乌克兰危机/难民

根据联合国 难民署3 月 7 日星期一的最新统计显示自 2 月 24 日俄罗斯开始入侵乌克兰以来，已有超过 170 万人逃离乌克兰，而且这个数字只会继续增加。

广告 继续浏览后续

联合国难民事务高级专员在其专门网站上于周一国际标准时间11点准确列出了 已经有1,735,068 名难民。 这比上周日多出 200,000 人。

联合国预计难民流的人数还会剧增，特别是在人道主义走廊开放的情况下，理论上应该允许被围困在大城市的平民离开。

联合国难民署的现任高级专员是菲利普·格兰迪发推表示，在十天内有超过150万来自乌克兰的难民越境到邻国，这是二战以来欧洲最大的难民危机。

据联合国消息显示，可能有四百万人想离开乌克兰逃避战争。

在俄罗斯入侵乌克兰这场战争之前，乌克兰在基辅控制的领土上居住着超过 3700 万人口。

波兰收容的难民人数最多。 根据难民署的统计，总共有 1,027,603 人，占目前难民总数的 59.2%。 上周日，有 142,300 名进入创下新的入境记录。在这场危机之前，波兰已经有大约 150 万乌克兰人工作。

匈牙利排行第二接待了 180,163 人，占难民总数的 10.4%。

斯洛伐克排行第三，接收有了128,169 人逃离乌克兰难民，占难民总数的 7.4%。