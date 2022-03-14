布基纳法索:军民又遭连环袭击

非洲社会 / 区域安全

在非洲萨赫勒地区的内陆国布基纳法索（Burkina Faso），武装人员周日在中北部地区首先袭击了一部公交车。然后又伏击了从大区行政中心多里城（Dori）赶来救援的军警人员。至少有15人遇难，主要是宪兵。

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本台RFI法文网报道，布基纳法索周日在武装人员连环袭击事件中，至少15人身亡。其中，至少有两位平民是在他们乘坐的公交车遇袭后身亡。之后，又有13名宪兵在救援途中，因遭遇埋伏殉职。

布基纳法索武装人员有预谋地袭击 -

据本台RFI通讯员雅亚（Yaya Boudani）2022年03月13日星期天午夜前发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，第一起攻击针对的是一辆有多名乘客的公交车。地点是在中北地区，距离Taparko镇五公里的地点。公交车在3号国道上，朝多里城（Dori）方向行驶的途中，压上了被临时安放在坑洼地里的一个爆炸装置。公交车被爆炸的冲击波掀翻，并遭彻底摧毁。

RFI Image Archive / Burkina Faso : le bus a sauté sur un engin explosif improvisé, placé dans un nid de poule sur la route nationale N°3 menant à Dori, le dimanche 13 mars 2022. Ici, Walking in Dori, Sahel Region. (illustration) 存档图片：布基纳法索-萨赫勒大区-多里（Dori）的道路。 © Adam Jones, Ph.D./CC - RFI Image Archive

第11步兵突击团接到报警后，派出了一支队伍，与多里城（Dori）宪兵中队的人马赶往事发地点。当天下午，在公交车遇袭的同一条道路上，宪兵们在一处名为Yalgo的地方遭遇伏击。

布基纳法索萨赫勒大区有安全压力 -

本台RFI法文网指出，数周以来，武装人员似乎已经决定，加强对多里城（Dori）的压力。这座城市是布基纳法索萨赫勒大区（région du Sahel）的行政中心。

Image RFI Archive / Burkina Faso : depuis quelques semaines, les groupes armés semblent avoir décidé d’exercer une pression sur la ville de Dori, le chef-lieu de la région du Sahel. Ici, des écoliers effectuent un entrainement de sécurité en cas d'attaque terroriste, dans le village de Dori, au nord du pays. (illustration) 存档图片：布基纳法索北部多里（Dori）的小学生们演习如何应对恐怖袭击。 © AP - Sam Mednick / Image RFI Archive

十天前（2022年03月03日），由于安全原因，多里（Dori）高等法院停止了所有工作。一名检察官在声明中告知民众，可以前往首都瓦加杜古（Ouaga 2000）上诉法院办理某些司法文件。而布基纳法索萨赫勒大区的某些地方距离首都超过300公里。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.