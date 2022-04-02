布基纳法索表示过渡期可缩短

非洲安全 / 萨赫勒反恐

位于萨赫勒（Sahel）地区的西非内陆国布基纳法索（Burkina Faso），军政府首脑表示国家的稳定并不仅仅是通过战斗取得。如果安全形势取得好转，过渡期将可能缩短。瓦加杜古执政当局呼吁国际社会支持布基纳法索打击恐怖主义，呼吁民众离开战斗区域。

广告 继续浏览后续

本台RFI法文网2022年04月02日星期六的报道，布基纳法索军政府首脑达米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）自宣誓就职以来，第二次发表全国演讲。他宣布了与不安全做斗争的措施，并呼吁瓦加杜古当局的伙伴国和国际社会支持布基纳法索民众打击恐怖主义。

RFI Image Archive / Burkina Faso : l'autorité a rappelé que la sécurité était le premier objectif de ses actions. Ici, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba arrive pour prêter serment une deuxième fois en tant que président pour diriger une transition de trois ans après qu'une conférence nationale a approuvé une charte de transition à Ouagadougou, Burkina Faso le 2 mars 2022 . (illustration) REUTERS - ANNE MIMAULT / RFI Image Archive

当局重申安全仍旧是首要任务 -

据本台RFI通讯员雅亚（Yaya Boudani）发自瓦加杜古（Ouagadougou）的消息，这是一名军头总统在对其同胞致辞。军政府首脑在宣布国防力量装备新措施之前，重申了其牵头执政的主要任务：他行动的首要目标是实现安全，并仍将每天为此而奋斗。

当局宣布与部分武装团伙谈判 -

除了已经开始了的军事行动之外，军政府首脑还宣布与某些武装团伙展开谈判。他决定成立旨在恢复和平的地方对话委员会，具体任务是倡导和那些与国家中断对话的团体成员接触。他还表示，布基纳法索国家的稳定并不仅仅是通过战斗来实现。

当局承诺过渡期限有可能缩短 -

对于达成过渡，军政府首脑保证，全国会议期间通过的36个月的期限有可能会根据安全形势的好转而缩短。他说，过渡期限不应做任何的固定，因为有可能会被修订，如果未来几个月，在极具安全挑战的区域形势出现好转。

RFI Image Archive / Burkina Faso : le chef de l’État assure que le délai de 36 mois adopté durant les assises nationales pourrait être réduit en fonction de l’amélioration de la situation sécuritaire. Ici, updated map of Burkina Faso from the French ministry of Foreign Affairs, 2019 (illustration) French ministry of Foreign Affairs / RFI Image Archive

当局呼吁民众离开有战斗区域 -

军政府首脑还呼吁民众离开与武装团伙爆发战斗的区域。此外，禁止需要动员安全力量或扰乱公共秩序的，具有政治或结社性质的示威活动。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.