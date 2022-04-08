马达加斯加俄罗斯签军事协议

非洲军事 / 地缘政治

马达加斯加与俄罗斯签署军事合作协议引发争议。安塔那那利佛官方对此予以澄清。马达加斯加国内外舆论仍有疑虑。

广告 继续浏览后续

位于非洲东海岸的印度洋岛国马达加斯加（Madagascar）近日与俄罗斯签署了一项军事合作协议引发争议。这一消息最初是俄罗斯卫星通讯社新闻（Sputnik）于本周早些时候对外发布的。但经印度媒体转发后，在马达加斯加的网络和社交媒体上引发热议。

马达加斯加官方做解释 -

据本台RFI通讯员罗尔(Laure Verneau)发自安塔那那利佛(Antananarivo)的消息，这项刚刚才被披露的军事合作协议，在2022年年初就已签署。这是在乌克兰冲突爆发之前。马达加斯加国防部长表示，最新签署的这一文本是核准一份在2018年就已达成的议定书，内容涉及军事装备零部件的替换，军官的培训等等。。。并预计在本年度开始实施。由于这是国防，所以没有对外公开。

RFI Image Archive / Madagascar : un accord de coopération militaire avec la Russie est entré en vigueur le 25 mars 2022, qui porte aussi sur la formation des officiers malgaches et du transfert d’expertise...Ici, des militaires malgaches devant le ministère de la Défense, le 10 mars 2009. (illustration) Reuters / RFI Image Archive

马达加斯加官员还解释了安塔那那利佛与莫斯科之间至今已长达50年之久外交关系，并提及与中国和土耳其也有协议，没有引发抱怨。

舆论质疑这一军事合作 -

本台RFI法语通讯员提到，这一协议的火药味并不太重，因为俄罗斯官方公报予以全文刊出。这份六页纸的协议已于03月25日开始实施。但问题在于安塔那那利佛批准的方式和时间。俄罗斯与乌克兰的冲突始于02月24日，马达加斯加之后两次在联合国表决时弃权。匿名的外交消息人士认为，安塔那那利佛与莫斯科之间的这项协议有可能会损及其它的合作。这一协议是否可能会便于俄罗斯雇佣兵进入马达加斯加仍是一个问号。

RFI Image Archive / Madagascar a besoin de pièces de rechange pour ses armements. Ici, des éléments des forces de l’ordre qui louent leurs armes, fabrication artisanale, importations illégales, la prolifération des armes et l’insécurité à Madagascar est le sujet abordé dans le cadre d’une table ronde avec le ministre de la Défense. (illustration) Reuters / RFI Image Archive

据本台RFI法文网介绍，俄罗斯与马达加斯加的这一军事合作协议为期5年，之后可自动延期。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.