日本追加五项对俄制裁措施 驱逐8名外交官

日本/俄罗斯

日本首相岸田文雄8日在官邸举行的新闻发布会上，宣布了对俄罗斯的5项追加制裁，包括禁止进口俄罗斯煤炭和加强金融制裁。 他强调说：“我们将加大对俄罗斯的外交和经济压力。”他还在答记者问时透露，日本决定驱除俄罗斯驻日本大使馆及贸易代表处的8名外交官。

广告 继续浏览后续

8日晚，外务省事务次官森健良在日本外务省召见俄罗斯驻日本大使加卢津，向其通报了驱逐令。森健良称俄罗斯军方的行为“严重违反国际法，是战争犯罪”。他随后宣布驱逐8人，称“俄罗否认杀害平民并声称这种消息使是捏造的，这是完全不能接受的。”

而岸田首相在谈到煤炭进口禁令时表示：“我们将尽快确保替代品，并通过逐步减少进口来减少对俄罗斯的依赖。”

除煤炭禁运外，下周起还将禁止进口俄罗斯木材和伏特加，在金融领域，冻结俄罗斯最大的银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank） 和阿尔法银行（Alfa Bank) 的资产，而且扩大了资产冻结对象。

岸田指出说，驱逐俄罗斯外交官是出自“综合性决定”。俄方已提及反制措施，可能驱逐日本驻俄罗斯大使馆外交官。岸田说：“我们将尽最大努力保护日本人和日本公司在俄罗斯的活动。”

他强调说：“俄罗斯的残忍和不人道行为不仅在基辅附近，而且在整个乌克兰都被揭露出来，这是绝对不可原谅的战争罪行。”他还宣布将推进国际刑事法院的对俄罗斯入侵乌克兰等的调查，并提前支付日本对国际刑事法院（ICC）所承担的费用。

最初，日本政府内部认为对驱逐俄罗斯外交官应持谨慎态度，因为预计俄罗斯方面将采取同样的方式报复，这可能会阻碍日本驻俄大使馆对在俄罗斯的约1200名日本侨民的保护和引来俄罗斯对日本的军事威胁等，但是自入侵乌克兰开始，俄罗斯驻欧美和联合国的外交官陆续被驱除，据美国外交政策杂志《外交政策》（电子版）报道，这一数字至少有394人。作为七国集团（G7）成员之一，日本政府难以无所作为。